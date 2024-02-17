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СМИ: Украина может ограничить торговлю с Польшей в ответ на блокады

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 17 февраля 2024, 21:30
СМИ: Украина может ограничить торговлю с Польшей в ответ на блокады
блокада на польско-украинской границе, фото ГПСУ

По данным Forbes, в правительстве Украины обсуждают введение ограничений на торговлю с Польшей в связи с тем, что проблема с регулярными блокадами границы не решается.

Источник: Forbes со ссылкой на источники в украинской власти, пишет "Европейская правда"

Детали: Издание называет своими источниками "двух топ-чиновников в правительстве", которые согласились комментировать только анонимно из-за чувствительности вопроса.

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Прямая речь источника: "Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать".

Больше деталей: Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментариях 15 февраля намекал, что Украина думает над какими-то ответными шагами, но не озвучил конкретики.

"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", – сказал он, отметив, что какие-то решения возможны в течение следующих двух недель.

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"Посмотрим, что будет происходить... Это тонкая тема, пока комментировать нечего", – добавил министр.

Что предшествовало: 16 февраля Сольский провел онлайн-переговоры с польским коллегой Чеславом Секерским.

Украинская сторона по итогам разговора сообщила, что говорили о "вопросах, связанных с экспортом украинской агропродукции и ситуацию на украинско-польской границе", и министры соглашаются с необходимостью как можно быстрее урегулировать ситуацию с учетом интересов обеих стран. Переговоры должны продолжиться на следующей неделе.

В четверг украинский премьер Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском также обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной об условиях экспорта некоторой агропродукции находятся на завершающей стадии.

Читайте подробно о том, почему нынешний кризис на границе с Украиной стал вызовом для правительства Польши.

Темы: Польшаторговляграница
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