Кулеба поговорив із главою МЗС Китаю про відновлення миру в Україні
Субота, 17 лютого 2024, 21:56
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї для обговорення, зокрема, необхідності відновлення справедливого миру в Україні.
Джерело: Кулеба у соцмережі Х у суботу ввечері
Пряма мова: "Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні.
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Я поінформував міністра закордонних справ Ван Ї про бачення України щодо майбутнього Глобального саміту миру у Швейцарії.
Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях та продовжувати наш діалог".