Кулеба поговорив із главою МЗС Китаю про відновлення миру в Україні

Кулеба і Ван Ї під час зустрічі 17 лютого, фото з Х Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї для обговорення, зокрема, необхідності відновлення справедливого миру в Україні.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х у суботу ввечері

Пряма мова: "Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні.

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Я поінформував міністра закордонних справ Ван Ї про бачення України щодо майбутнього Глобального саміту миру у Швейцарії.

Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях та продовжувати наш діалог".