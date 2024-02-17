Кулеба поговорил с главой МИД Китая о восстановлении мира в Украине

Кулеба и Ван И во время встречи 17 февраля, фото из Х Кулебы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И для обсуждения, в частности, необходимости восстановления справедливого мира в Украине.

Источник: Кулеба в соцсети Х в субботу вечером

Прямая речь: "Я встретился со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и прочного мира в Украине.

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Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины относительно будущего Глобального саммита мира в Швейцарии.

Мы согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог".