Кулеба поговорил с главой МИД Китая о восстановлении мира в Украине
Суббота, 17 февраля 2024, 21:56
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И для обсуждения, в частности, необходимости восстановления справедливого мира в Украине.
Источник: Кулеба в соцсети Х в субботу вечером
Прямая речь: "Я встретился со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и прочного мира в Украине.
Реклама:
Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины относительно будущего Глобального саммита мира в Швейцарии.
Мы согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог".