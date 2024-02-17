Зеленський зустрівся з президентом Чехії: говорили про спільне виробництво зброї
Субота, 17 лютого 2024, 22:08
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом обговорив оборонну підтримку України та спільне виробництво озброєнь.
Джерело: Зеленський у Telegram
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Пряма мова Зеленського: "Дуже конкретна й змістовна зустріч із президентом Чехії Петром Павелом.
Говорили про оборонну підтримку України, посилення співпраці оборонно-промислових комплексів наших країн, спільне виробництво озброєнь.
Цінуємо підтримку Чехією Української формули миру, а також всебічну допомогу нашій державі та нашим людям".
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