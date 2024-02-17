Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський зустрівся з президентом Чехії: говорили про спільне виробництво зброї

Катерина ТищенкоСубота, 17 лютого 2024, 22:08
Зеленський зустрівся з президентом Чехії: говорили про спільне виробництво зброї
Зеленський і Павел, фото з Х Зеленського

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом обговорив оборонну підтримку України та спільне виробництво озброєнь.

Джерело: Зеленський у Telegram

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Дуже конкретна й змістовна зустріч із президентом Чехії Петром Павелом.

Говорили про оборонну підтримку України, посилення співпраці оборонно-промислових комплексів наших країн, спільне виробництво озброєнь.

Цінуємо підтримку Чехією Української формули миру, а також всебічну допомогу нашій державі та нашим людям".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийЧехіядопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT: ЦРУ підтримує 12 таємних баз в Україні, Бернс минулого тижня був у Києві

Новим головою НАЗК обрано детектива НАБУ

Зеленський розповів про зустріч із Путіним у 2019 році: Довго говорили, торгувались

фото, відеоУ Польщі – четверте, наймасштабніше пошкодження українського збіжжя

Буданов розповів про "максимально дорогу" операцію росіян "Майдан-3"

Буданов заявив, що Навальний помер природною смертю

Усі новини...
Зеленський
Зеленський поговорив із Байденом: Радий, що можу розраховувати на повну підтримку
Зеленський: Ми не розглядаємо альтернативи американській підтримці
Зеленський: Ключове питання зараз – збереження американської підтримки
Останні новини
02:08
Кемерон: Захід зробив недостатньо для підтримки України
01:27
Росіяни запустили безпілотники на Харківщину
00:52
фотоГолова Дніпропетровської ОВА показав наслідки обстрілу міста
00:21
У Росії під Москвою на двох тисячах "квадратів" горить склад
23:39
Росіяни вдарили ракетами по Харківському району
23:22
NYT: ЦРУ підтримує 12 таємних баз в Україні, Бернс минулого тижня був у Києві
22:55
оновленоАтака ракет і "Шахедів" на Дніпро: 4 постраждалих, пошкоджено будинки й авто
22:19
оновлено"Шахеди" знову намагалися атакувати Україну
21:50
відео, доповненоОмбудсмен: Росіяни 24 лютого розстріляли українських військових, які здавалися в полон
21:31
оновленоРосіяни завдавали ракетних ударів по Дніпру
Усі новини...
Реклама: