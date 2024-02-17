Зеленский встретился с президентом Чехии: говорили о совместном производстве оружия
Суббота, 17 февраля 2024, 22:08
Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом обсудил оборонную поддержку Украины и совместное производство вооружений.
Источник: Зеленский в Telegram
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Прямая речь Зеленского: "Очень конкретная и содержательная встреча с президентом Чехии Петром Павелом.
Говорили об оборонной поддержке Украины, усилении сотрудничества оборонно-промышленных комплексов наших стран, совместном производстве вооружений.
Ценим поддержку Чехией Украинской формулы мира, а также всестороннюю помощь нашему государству и нашим людям".
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