Росіяни вдарили ракетами по Краматорську і Слов’янську: є загибла, під завалами люди

Росіяни влучили ракетами у промзону та приватний сектор у Краматорську, є загибла, під завалами перебувають люди, також є влучання у Слов'янську.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба в Telegram, Краматорська міська рада

наслідки обстрілу Донеччини 17 лютого, фото: Краматорська міська рада

Дослівно: "У Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор — ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі два підлітка. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.

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У Слов'янську снаряд влучив у школу — під завалами можливе перебування однієї людини.

На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники".

Оновлено: Пізніше Краматорська міська рада повідомила, що в місті рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження.

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Ймовірно, ще 2 людини перебувають під завалами. Рятувальна операція триває.