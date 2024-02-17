Росіяни вдарили ракетами по Краматорську і Слов’янську: є загибла, під завалами люди
Росіяни влучили ракетами у промзону та приватний сектор у Краматорську, є загибла, під завалами перебувають люди, також є влучання у Слов'янську.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба в Telegram, Краматорська міська рада
Дослівно: "У Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор — ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі два підлітка. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.
У Слов'янську снаряд влучив у школу — під завалами можливе перебування однієї людини.
На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники".
Оновлено: Пізніше Краматорська міська рада повідомила, що в місті рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження.
Ймовірно, ще 2 людини перебувають під завалами. Рятувальна операція триває.