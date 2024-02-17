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Россияне ударили ракетами по Краматорску и Славянску: есть погибшая, под завалами люди

Катерина ТищенкоСуббота, 17 февраля 2024, 22:20
Россияне ударили ракетами по Краматорску и Славянску: есть погибшая, под завалами люди
последствия обстрела Донетчины 17 февраля, фото: Краматорский городской совет

Россияне попали ракетами в промзону и частный сектор в Краматорске, есть погибшая, под завалами находятся люди, также есть попадания в Славянске.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в Telegram, Краматорский городской совет

последствия обстрела Донетчины 17 февраля, фото: Краматорский городской совет
последствия обстрела Донетчины 17 февраля, фото: Краматорский городской совет

Дословно: "В Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор – вероятно, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, в том числе два подростка. Разрушены 2 дома, повреждены еще 23.

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В Славянске снаряд попал в школу – под завалами возможно пребывание одного человека.

 
 

На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели".

Обновлено: Позже Краматорский городской совет сообщил, что в городе спасатели извлекли из-под завалов тело женщины 1977 года рождения.

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Вероятно, еще 2 человека находятся под завалами. Спасательная операция продолжается.

Темы: Донецкая областьвойна
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