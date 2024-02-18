ISW: Росія захопила Авдіївку, бо вперше змогла встановити перевагу в повітрі

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що російські війська тимчасово встановили обмежену та локальну перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам окупантів безпосередню підтримку з повітря в останні дні їхнього наступу на Авдіївку. Ймовірно, це вперше російським силам вдалася така операція в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Експерти інституту зазначили, що з початку 2023 року російські збройні сили поступово збільшили використання плануючих бомб. Але нещодавнє масове застосування плануючих бомб в Авдіївці — це перший випадок, коли російська авіація масштабно застосувала ці бомби для забезпечення підтримки з повітря наступаючим піхотним військам.

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Здатність Росії завдавати ці масові удари протягом кількох днів на найактивнішій ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі щоб полегшити захоплення значної частини міста.

ISW підкреслив, що речник української бригади, яка діє поблизу Авдіївки, 17 лютого заявив, що минулої доби російські сили випустили 60 плануючих бомб КАБ по українських позиціях в Авдіївці.

А український військовий, який діє в цьому районі, заявив, що російські війська випустили до 500 плануючих бомб по Авдіївці за останні дні.

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Командувач Таврійської групи військ ЗСУ Олександр Тарнавський заявив, що 14 лютого російські війська завдали 73 авіаудари на Таврійському напрямку, що є рекордною кількістю, оскільки російські війська активізували тактичний розворот в Авдіївці.

Російські джерела вважають, що використання росіянами плануючих бомб дозволило російським силам подолати українську оборону в Авдіївці, а деякі російські військові блогери стверджували, що російські сили мають перевагу в повітрі в цьому районі.

У ISW наголосили, що затримки західної безпекової допомоги можуть призвести до подальших значних обмежень для української протиповітряної оборони. Це може дозволити російським силам повторити повітряну підтримку, яка сприяла масштабному просуванню Росії в Авдіївці.

Обмежена кількість систем протиповітряної оборони, скорочення запасів ракет протиповітряної оборони та постійні російські ракетні та безпілотні удари по тилових містах, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які ділянки лінії фронту отримають прикриття ППО.

А російська перевага в повітрі дозволить російським військам більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту.

Також військові аналітики зазначили, що ЗСУ збили три російські винищувачі, два Су-34 і один Су-35 над Донецькою областю, та використали дефіцитні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти прикрити відведення українських сил з Авдіївки.

Ключові висновки ISW за 17 лютого: