ISW: Росія захопила Авдіївку, бо вперше змогла встановити перевагу в повітрі
Експерти Інституту вивчення війни вважають, що російські війська тимчасово встановили обмежену та локальну перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам окупантів безпосередню підтримку з повітря в останні дні їхнього наступу на Авдіївку. Ймовірно, це вперше російським силам вдалася така операція в Україні.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Експерти інституту зазначили, що з початку 2023 року російські збройні сили поступово збільшили використання плануючих бомб. Але нещодавнє масове застосування плануючих бомб в Авдіївці — це перший випадок, коли російська авіація масштабно застосувала ці бомби для забезпечення підтримки з повітря наступаючим піхотним військам.
Здатність Росії завдавати ці масові удари протягом кількох днів на найактивнішій ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі щоб полегшити захоплення значної частини міста.
ISW підкреслив, що речник української бригади, яка діє поблизу Авдіївки, 17 лютого заявив, що минулої доби російські сили випустили 60 плануючих бомб КАБ по українських позиціях в Авдіївці.
А український військовий, який діє в цьому районі, заявив, що російські війська випустили до 500 плануючих бомб по Авдіївці за останні дні.
Командувач Таврійської групи військ ЗСУ Олександр Тарнавський заявив, що 14 лютого російські війська завдали 73 авіаудари на Таврійському напрямку, що є рекордною кількістю, оскільки російські війська активізували тактичний розворот в Авдіївці.
Російські джерела вважають, що використання росіянами плануючих бомб дозволило російським силам подолати українську оборону в Авдіївці, а деякі російські військові блогери стверджували, що російські сили мають перевагу в повітрі в цьому районі.
У ISW наголосили, що затримки західної безпекової допомоги можуть призвести до подальших значних обмежень для української протиповітряної оборони. Це може дозволити російським силам повторити повітряну підтримку, яка сприяла масштабному просуванню Росії в Авдіївці.
Обмежена кількість систем протиповітряної оборони, скорочення запасів ракет протиповітряної оборони та постійні російські ракетні та безпілотні удари по тилових містах, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які ділянки лінії фронту отримають прикриття ППО.
А російська перевага в повітрі дозволить російським військам більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту.
Також військові аналітики зазначили, що ЗСУ збили три російські винищувачі, два Су-34 і один Су-35 над Донецькою областю, та використали дефіцитні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти прикрити відведення українських сил з Авдіївки.
Ключові висновки ISW за 17 лютого:
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські війська встановили "повний контроль" над Авдіївкою Донецької області, оскільки російські війська продовжили просування до населеного пункту 17 лютого, а українські сили, ймовірно, відійшли з Авдіївки.
- Російські джерела в основному характеризували український відхід як неорганізований і стверджували, що російським військам вдалося оточити великі українські групи в Авдіївці, але ISW не знайшло жодних доказів, які підтверджують ці російські заяви .
- Схоже, що російські війська тимчасово встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам безпосередню підтримку з повітря в останні дні їхньої наступальної операції із захоплення Авдіївки. Ймовірно, це вперше, коли російські сили зробили це в Україні.
- Затримки західної безпекової допомоги можуть призвести до подальших значних обмежень для української протиповітряної оборони, що може дозволити російським силам повторити операцію, яка сприяла масштабному просуванню Росії в Авдіївці.
- 17 лютого українські війська збили три російські винищувачі, два Су-34 і один Су-35 над Донецькою областю, ймовірно, використавши дефіцитні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти прикрити відведення українських сил з Авдіївки.
- Російська влада заарештувала кілька сотень демонстрантів 17 лютого, які прийшли вшанувати пам'ять покійного опозиційного політика Олексія Навального.
- 17 лютого Міністерство юстиції США оголосило, що США направили Естонії 500 000 доларів конфіскованих російських коштів для ремонту енергетичної інфраструктури України.
- Російські війська підтвердили наступ біля Бахмута та Авдіївки та на заході Запорізької області
- Російська окупаційна влада продовжує пропаганду та мілітаризацію української молоді на окупованих територіях.