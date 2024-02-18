ISW: Россия захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе
Эксперты Института изучения войны считают, что российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам оккупантов непосредственную поддержку с воздуха в последние дни их наступления на Авдеевку. Вероятно, это впервые российским силам удалась такая операция в Украине.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Эксперты института отметили, что с начала 2023 года российские вооруженные силы постепенно увеличили использование планирующих бомб. Но недавнее массовое применение планирующих бомб в Авдеевке - это первый случай, когда российская авиация масштабно применила эти бомбы для обеспечения поддержки с воздуха наступающим пехотным войскам.
Способность России наносить эти массовые удары в течение нескольких дней на самом активном участке линии фронта свидетельствует о том, что украинские силы не смогли отказать им в доступе к воздушному пространству вокруг Авдеевки, и российские силы, вероятно, использовали это временное локализованное преимущество в воздухе, чтобы облегчить захват значительной части города.
ISW подчеркнул, что представитель украинской бригады, действующей вблизи Авдеевки, 17 февраля заявил, что за прошедшие сутки российские силы выпустили 60 планирующих бомб КАБ по украинским позициям в Авдеевке.
А украинский военный, действующий в этом районе, заявил, что российские войска выпустили до 500 планирующих бомб по Авдеевке за последние дни.
Командующий Таврической группы войск ВСУ Александр Тарнавский заявил, что 14 февраля российские войска нанесли 73 авиаудара на Таврическом направлении, что является рекордным количеством, поскольку российские войска активизировали тактический разворот в Авдеевке.
Российские источники считают, что использование россиянами планирующих бомб позволило российским силам преодолеть украинскую оборону в Авдеевке, а некоторые российские военные блогеры утверждали, что российские силы имеют преимущество в воздухе в этом районе.
В ISW отметили, что задержки западной помощи по безопасности могут привести к дальнейшим значительным ограничениям для украинской противовоздушной обороны. Это может позволить российским силам повторить воздушную поддержку, которая способствовала масштабному продвижению России в Авдеевке.
Ограниченное количество систем противовоздушной обороны, сокращение запасов ракет противовоздушной обороны и постоянные российские ракетные и беспилотные удары по тыловым городам, вероятно, заставят Украину сделать трудный выбор относительно того, какие участки линии фронта получат прикрытие ПВО.
А российское преимущество в воздухе позволит российским войскам более агрессивно продвигаться вдоль линии фронта.
Также военные аналитики отметили, что ВСУ сбили три российских истребителя, два Су-34 и один Су-35 над Донецкой областью, и использовали дефицитные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь прикрыть отвод украинских сил из Авдеевки.
Ключевые выводы ISW за 17 февраля:
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска установили "полный контроль" над Авдеевкой Донецкой области, поскольку российские войска продолжили продвижение к населенному пункту 17 февраля, а украинские силы, вероятно, отошли из Авдеевки.
- Российские источники в основном характеризовали украинский отход как неорганизованный и утверждали, что российским войскам удалось окружить крупные украинские группы в Авдеевке, но ISW не нашло никаких доказательств, подтверждающих эти российские заявления.
- Похоже, что российские войска временно установили ограниченное и локализованное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха в последние дни их наступательной операции по захвату Авдеевки. Вероятно, это впервые, когда российские силы сделали это в Украине.
- Задержки западной помощи могут привести к дальнейшим значительным ограничениям для украинской противовоздушной обороны, что может позволить российским силам повторить операцию, которая способствовала масштабному продвижению России в Авдеевке.
- 17 февраля украинские войска сбили три российских истребителя, два Су-34 и один Су-35 над Донецкой областью, вероятно, использовав дефицитные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь прикрыть отвод украинских сил из Авдеевки.
- Российские власти арестовали несколько сотен демонстрантов 17 февраля, которые пришли почтить память покойного оппозиционного политика Алексея Навального.
- 17 февраля Министерство юстиции США объявило, что США направили Эстонии 500 000 долларов конфискованных российских средств для ремонта энергетической инфраструктуры Украины.
- Российские войска подтвердили наступление возле Бахмута и Авдеевки и на западе Запорожской области.
- Российская оккупационная власть продолжает пропаганду и милитаризацию украинской молодежи на оккупированных территориях.