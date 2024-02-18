ISW: Россия захватила Авдеевку, потому что впервые смогла установить преимущество в воздухе

Эксперты Института изучения войны считают, что российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам оккупантов непосредственную поддержку с воздуха в последние дни их наступления на Авдеевку. Вероятно, это впервые российским силам удалась такая операция в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Эксперты института отметили, что с начала 2023 года российские вооруженные силы постепенно увеличили использование планирующих бомб. Но недавнее массовое применение планирующих бомб в Авдеевке - это первый случай, когда российская авиация масштабно применила эти бомбы для обеспечения поддержки с воздуха наступающим пехотным войскам.

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Способность России наносить эти массовые удары в течение нескольких дней на самом активном участке линии фронта свидетельствует о том, что украинские силы не смогли отказать им в доступе к воздушному пространству вокруг Авдеевки, и российские силы, вероятно, использовали это временное локализованное преимущество в воздухе, чтобы облегчить захват значительной части города.

ISW подчеркнул, что представитель украинской бригады, действующей вблизи Авдеевки, 17 февраля заявил, что за прошедшие сутки российские силы выпустили 60 планирующих бомб КАБ по украинским позициям в Авдеевке.

А украинский военный, действующий в этом районе, заявил, что российские войска выпустили до 500 планирующих бомб по Авдеевке за последние дни.

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Командующий Таврической группы войск ВСУ Александр Тарнавский заявил, что 14 февраля российские войска нанесли 73 авиаудара на Таврическом направлении, что является рекордным количеством, поскольку российские войска активизировали тактический разворот в Авдеевке.

Российские источники считают, что использование россиянами планирующих бомб позволило российским силам преодолеть украинскую оборону в Авдеевке, а некоторые российские военные блогеры утверждали, что российские силы имеют преимущество в воздухе в этом районе.

В ISW отметили, что задержки западной помощи по безопасности могут привести к дальнейшим значительным ограничениям для украинской противовоздушной обороны. Это может позволить российским силам повторить воздушную поддержку, которая способствовала масштабному продвижению России в Авдеевке.

Ограниченное количество систем противовоздушной обороны, сокращение запасов ракет противовоздушной обороны и постоянные российские ракетные и беспилотные удары по тыловым городам, вероятно, заставят Украину сделать трудный выбор относительно того, какие участки линии фронта получат прикрытие ПВО.

А российское преимущество в воздухе позволит российским войскам более агрессивно продвигаться вдоль линии фронта.

Также военные аналитики отметили, что ВСУ сбили три российских истребителя, два Су-34 и один Су-35 над Донецкой областью, и использовали дефицитные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь прикрыть отвод украинских сил из Авдеевки.

Ключевые выводы ISW за 17 февраля: