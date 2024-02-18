IFW: Щоб повністю замінити допомогу США для України, Європі доведеться подвоїти існуючу

Щоб повністю замінити військову допомогу США у 2024 році, Європі доведеться подвоїти поточний рівень і темпи допомоги озброєнням.

Джерело: Трекер підтримки України Кільського інституту світової економіки (IFW)

Деталі: Загальна допомога Європи вже давно обігнала допомогу США – не лише за зобов’язаннями, а й за конкретними асигнуваннями допомоги Україні.

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Крім того, схвалення Програми підтримки України від ЄС гарантує подальшу фінансову допомогу. Однак розрив між зобов’язаннями ЄС та асигнуваннями залишається дуже великим (144 мільярди євро проти 77 мільярдів євро). Відповідно до останнього оновлення, зобов’язання США щодо допомоги та поставки Україні фактично призупинилися, враховуючи, що жоден новий пакет підтримки не пройшов Конгрес США. Європейська допомога, навпаки, продовжує зростати.

Відповідно до аналізу Кільського інституту світової економіки, Естонія, Данія, Норвегія, Литва та Латвія є лідерами у наданні допомоги Україні, відносно до ВВП цих країн.

Станом на 15 січня загальний обсяг багаторічних та короткострокових зобов'язань Естонії з надання допомоги Україні становить 3,5% від ВВП країни. На другому місці за цим показником перебуває Данія - 2,41%. Далі йдуть Норвегія (1,72%), Литва (1,54%), Латвія (1,15%), Фінляндія (0,71%), Польща (0,69%), Нідерланди (0,67%).

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Загальний обсяг допомоги та зобов’язань Німеччини з підтримки України становить 0,57% від її ВВП, Великої Британії - 0,55%, Сполучених Штатів - 0,32%, Франції - 0,07%. Нейтральні Швейцарія та Австрія виділили на підтримку України 0,33 та 0,18% відповідно.

Якщо ж розглядати надану та обіцяну Україні допомогу у фінансовій, гуманітарній та військовій сферах в мільярдах євро, то тут на першому місці - Євросоюз, який виділив загалом 84,99 млрд євро (77,18 млрд - фінансова допомога, 2,21 млрд - гуманітарна, 5,6 млрд - військова). Другим найбільшим спонсором України є Сполучені Штати із загальним обсягом 67,71 млрд євро допомоги (24,03 млрд - фінансова, 1,45 млрд - гуманітарна, 42,22 млрд - військова). На третьому місці - Німеччина з 22,06 млрд євро наданої допомоги та зобов’язань станом на 15 січня цього року (1,41 млрд - фінансова допомога, 2,95 млрд - гуманітарна, 17,70 млрд - військова).

Довідково:

Ukraine Support Tracker перераховує та кількісно визначає військову, фінансову та гуманітарну допомогу, яку уряди країн обіцяють Україні в період з 24 січня 2022 року до 15 січня 2024 року.

Трекер охоплює 41 країну, зокрема країни-члени ЄС, інші члени G7, а також такі країни, як Австралія, Південна Корея, Туреччина, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, Китай, Тайвань, Індія та Ісландія.

База даних призначена для підтримки фактологічної дискусії про підтримку України.