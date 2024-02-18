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IFW: Чтобы полностью заменить помощь США для Украины, Европе придется удвоить существующую помощь

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 февраля 2024, 06:14
IFW: Чтобы полностью заменить помощь США для Украины, Европе придется удвоить существующую помощь
Помощь Украине в соотношении к ВВП страны, инфографика: Ukraine Support Tracker

Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить текущий уровень и темпы помощи вооружением. 

Источник: Трекер поддержки Украины Кильского института мировой экономики (IFW)

Детали: Общая помощь Европы уже давно обогнала помощь США - не только по обязательствам, но и по конкретным ассигнованиям помощи Украине. 

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Кроме того, одобрение Программы поддержки Украины от ЕС гарантирует дальнейшую финансовую помощь. Однако разрыв между обязательствами ЕС и ассигнованиями остается очень большим (144 миллиарда евро против 77 миллиардов евро). Согласно последнему обновлению, обязательства США по помощи и поставки Украине фактически приостановились, учитывая, что ни один новый пакет поддержки не прошел Конгресс США. Европейская помощь, наоборот, продолжает расти.

Согласно анализу Кильского института мировой экономики, Эстония, Дания, Норвегия, Литва и Латвия являются лидерами в предоставлении помощи Украине, относительно ВВП этих стран.

 

По состоянию на 15 января общий объем многолетних и краткосрочных обязательств Эстонии по оказанию помощи Украине составляет 3,5% от ВВП страны. На втором месте по этому показателю находится Дания - 2,41%. Далее следуют Норвегия (1,72%), Литва (1,54%), Латвия (1,15%), Финляндия (0,71%), Польша (0,69%), Нидерланды (0,67%).

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Общий объем помощи и обязательств Германии по поддержке Украины составляет 0,57% от ее ВВП, Великобритании - 0,55%, Соединенных Штатов - 0,32%, Франции - 0,07%. Нейтральные Швейцария и Австрия выделили на поддержку Украины 0,33 и 0,18% соответственно.

Если же рассматривать предоставленную и обещанную Украине помощь в финансовой, гуманитарной и военной сферах в миллиардах евро, то здесь на первом месте - Евросоюз, который выделил в целом 84,99 млрд евро (77,18 млрд - финансовая помощь, 2,21 млрд - гуманитарная, 5,6 млрд - военная). Вторым крупнейшим спонсором Украины являются Соединенные Штаты с общим объемом 67,71 млрд евро помощи (24,03 млрд - финансовая, 1,45 млрд - гуманитарная, 42,22 млрд - военная). На третьем месте - Германия с 22,06 млрд евро предоставленной помощи и обязательств по состоянию на 15 января этого года (1,41 млрд - финансовая помощь, 2,95 млрд - гуманитарная, 17,70 млрд - военная).

 

Справочно:

Ukraine Support Tracker перечисляет и количественно определяет военную, финансовую и гуманитарную помощь, которую правительства стран обещают Украине в период с 24 января 2022 года до 15 февраля 2024 года. 

Трекер охватывает 41 страну, в том числе страны-члены ЕС, другие члены G7, а также такие страны, как Австралия, Южная Корея, Турция, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, Китай, Тайвань, Индия и Исландия. 

База данных предназначена для поддержки фактологической дискуссии о поддержке Украины.

Темы: ЕССШАпомощь Украине
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