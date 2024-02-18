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Bloomberg: Британія і США планують надати Україні тисячі дронів, якими керуватиме штучний інтелект

Олена ІвашківНеділя, 18 лютого 2024, 06:55
Bloomberg: Британія і США планують надати Україні тисячі дронів, якими керуватиме штучний інтелект
Дрон DJI Mavic 3, фото: Getty Images

Велика Британія співпрацює з країнами, включаючи США, щоб надати Україні тисячі нових дронів, які працюють за підтримки штучного інтелекту, які могли б одночасно обстрілювати російські цілі.

Джерело: Bloomberg з посиланням на неназваних військових, обізнаних з питанням

Деталі: Західні військові, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні захопити певні російські позиції безпілотниками, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення делікатних питань. 

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Вони сказали, що безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але попередили, що терміни можуть змінитися.

Bloomberg зауважив, що безпілотники стають все важливішими у російсько-українській війні, оскільки конфлікт триває майже два роки, і триває глобальна гонка з розробки нових технологій, які можуть визначити майбутнє війни. Росія нарощує власне внутрішнє виробництво бойових безпілотників і отримала значні поставки від свого союзника Ірану.

Коаліція союзників України пообіцяла доставити в країну 1 мільйон безпілотників протягом року. 

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У січні офіційні особи Білого дому зустрілися з оборонними компаніями, щоб обговорити інноваційні бойові технології, які можуть допомогти Україні в її спробах протистояти вторгненню Росії.

За словами співрозмовника видання, дрони за підтримки штучного інтелекту будуть розгорнуті у великі флоти і спілкуватимуться один з одним, щоб націлюватися на позиції противника. І жоден з них не буде керований людиною-оператором.

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер, сказав Bloomberg, що використання в Україні безпілотників "у поєднанні зі штучним інтелектом" може бути "більш успішним, ніж артилерійські обстріли росіян".

За його словами, країни дивляться на штучний інтелект, щоб вдосконалити відносно прості дрони і відносно прості камери або відеосистеми та стати більш пов'язаними з програмним забезпеченням. Бауер додав, що триває "нескінченна гонка" з Росією за розробку передових технологій.

Теми: Велика БританіяСШАбезпілотникидопомога Україні
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