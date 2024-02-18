Bloomberg: Британія і США планують надати Україні тисячі дронів, якими керуватиме штучний інтелект
Велика Британія співпрацює з країнами, включаючи США, щоб надати Україні тисячі нових дронів, які працюють за підтримки штучного інтелекту, які могли б одночасно обстрілювати російські цілі.
Джерело: Bloomberg з посиланням на неназваних військових, обізнаних з питанням
Деталі: Західні військові, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні захопити певні російські позиції безпілотниками, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення делікатних питань.
Вони сказали, що безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але попередили, що терміни можуть змінитися.
Bloomberg зауважив, що безпілотники стають все важливішими у російсько-українській війні, оскільки конфлікт триває майже два роки, і триває глобальна гонка з розробки нових технологій, які можуть визначити майбутнє війни. Росія нарощує власне внутрішнє виробництво бойових безпілотників і отримала значні поставки від свого союзника Ірану.
Коаліція союзників України пообіцяла доставити в країну 1 мільйон безпілотників протягом року.
У січні офіційні особи Білого дому зустрілися з оборонними компаніями, щоб обговорити інноваційні бойові технології, які можуть допомогти Україні в її спробах протистояти вторгненню Росії.
За словами співрозмовника видання, дрони за підтримки штучного інтелекту будуть розгорнуті у великі флоти і спілкуватимуться один з одним, щоб націлюватися на позиції противника. І жоден з них не буде керований людиною-оператором.
Голова військового комітету НАТО Роб Бауер, сказав Bloomberg, що використання в Україні безпілотників "у поєднанні зі штучним інтелектом" може бути "більш успішним, ніж артилерійські обстріли росіян".
За його словами, країни дивляться на штучний інтелект, щоб вдосконалити відносно прості дрони і відносно прості камери або відеосистеми та стати більш пов'язаними з програмним забезпеченням. Бауер додав, що триває "нескінченна гонка" з Росією за розробку передових технологій.