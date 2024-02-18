Bloomberg: Британия и США планируют предоставить Украине тысячи дронов, которыми будет управлять искусственный интеллект
Великобритания сотрудничает со странами, включая США, чтобы предоставить Украине тысячи новых дронов, работающих при поддержке искусственного интеллекта, которые могли бы одновременно обстреливать российские цели.
Источник: Bloomberg со ссылкой на неназванных военных, знакомых с вопросом
Детали: Западные военные, которые разрабатывают эту технологию, считают, что она может позволить Украине захватить определенные российские позиции беспилотниками, сообщили люди, которые пожелали остаться неизвестными при обсуждении деликатных вопросов.
Они сказали, что беспилотники могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев, но предупредили, что сроки могут измениться.
Bloomberg отметил, что беспилотники становятся все более важными в российско-украинской войне, поскольку конфликт длится почти два года, и продолжается глобальная гонка по разработке новых технологий, которые могут определить будущее войны. Россия наращивает собственное внутреннее производство боевых беспилотников и получила значительные поставки от своего союзника Ирана.
Коалиция союзников Украины пообещала доставить в страну 1 миллион беспилотников в течение года.
В январе официальные лица Белого дома встретились с оборонными компаниями, чтобы обсудить инновационные боевые технологии, которые могут помочь Украине в ее попытках противостоять вторжению России.
По словам собеседника издания, дроны при поддержке искусственного интеллекта будут развернуты в большие флоты и будут общаться друг с другом, чтобы нацеливаться на позиции противника. И ни один из них не будет управляем человеком-оператором.
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, сказал Bloomberg, что использование в Украине беспилотников "в сочетании с искусственным интеллектом" может быть "более успешным, чем артиллерийские обстрелы россиян".
По его словам, страны смотрят на искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать относительно простые дроны и относительно простые камеры или видеосистемы и стать более связанными с программным обеспечением. Бауэр добавил, что продолжается "бесконечная гонка" с Россией за разработку передовых технологий.