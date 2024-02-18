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Bloomberg: Британия и США планируют предоставить Украине тысячи дронов, которыми будет управлять искусственный интеллект

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 февраля 2024, 06:55
Bloomberg: Британия и США планируют предоставить Украине тысячи дронов, которыми будет управлять искусственный интеллект
Дрон DJI Mavic 3, фото: Getty Images

Великобритания сотрудничает со странами, включая США, чтобы предоставить Украине тысячи новых дронов, работающих при поддержке искусственного интеллекта, которые могли бы одновременно обстреливать российские цели.

Источник: Bloomberg со ссылкой на неназванных военных, знакомых с вопросом

Детали: Западные военные, которые разрабатывают эту технологию, считают, что она может позволить Украине захватить определенные российские позиции беспилотниками, сообщили люди, которые пожелали остаться неизвестными при обсуждении деликатных вопросов. 

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Они сказали, что беспилотники могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев, но предупредили, что сроки могут измениться.

Bloomberg отметил, что беспилотники становятся все более важными в российско-украинской войне, поскольку конфликт длится почти два года, и продолжается глобальная гонка по разработке новых технологий, которые могут определить будущее войны. Россия наращивает собственное внутреннее производство боевых беспилотников и получила значительные поставки от своего союзника Ирана.

Коалиция союзников Украины пообещала доставить в страну 1 миллион беспилотников в течение года. 

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В январе официальные лица Белого дома встретились с оборонными компаниями, чтобы обсудить инновационные боевые технологии, которые могут помочь Украине в ее попытках противостоять вторжению России.

По словам собеседника издания, дроны при поддержке искусственного интеллекта будут развернуты в большие флоты и будут общаться друг с другом, чтобы нацеливаться на позиции противника. И ни один из них не будет управляем человеком-оператором.

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, сказал Bloomberg, что использование в Украине беспилотников "в сочетании с искусственным интеллектом" может быть "более успешным, чем артиллерийские обстрелы россиян".

По его словам, страны смотрят на искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать относительно простые дроны и относительно простые камеры или видеосистемы и стать более связанными с программным обеспечением. Бауэр добавил, что продолжается "бесконечная гонка" с Россией за разработку передовых технологий.

Темы: ВеликобританияСШАбеспилотникипомощь Украине
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