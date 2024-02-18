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NYT: Блінкен звернувся до представників Китаю й Індії щодо ядерної зброї РФ у космосі

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 18 лютого 2024, 19:01
NYT: Блінкен звернувся до представників Китаю й Індії щодо ядерної зброї РФ у космосі
Ентоні Блінкен, фото AFP via Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорював питання про можливе створення Росією ядерної космічної зброї у розмові зі своїми китайськими та індійськими колегами в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Деталі: За інформацією видання, послання Блінкена було недвозначним: будь-який ядерний вибух у космосі знищить не лише американські супутники, але й супутники Пекіна та Нью-Делі.

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Як йдеться у матеріалі, держсекретар також сказав, що оскільки президент РФ Володимир Путін чітко висловив свою зневагу до США, лідери Китаю Сі Цзіньпін та Індії Нарендра Моді повинні відмовити його від того, що може перетворитися на катастрофу.

За словами неназваних американських посадовців та незалежних аналітиків, через гіпотетичний ядерний вибух у космосі вийдуть з ладу глобальні системи зв'язку, що призведе до збоїв у роботі всіх систем – від служб екстреної допомоги до мобільного зв'язку та регулювання роботи генераторів і насосів.

Крім того, стверджують вони, уламки від вибуху розлетяться по всій низькій навколоземній орбіті та ускладнять навігацію, якщо не унеможливлять її для всіх супутників – від супутників Starlink, що використовуються для інтернет-зв'язку, до супутників-шпигунів.

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Навіть якщо РФ виведе ядерну зброю на орбіту, американські посадовці, з якими спілкувався The New York Times, сходяться на думці, що ця зброя не буде підірвана.

Натомість, кажуть вони, вона залишатиметься на низькій орбіті як бомба уповільненої дії, нагадуючи Путіну, що якщо на нього занадто сильно тиснутимуть санкціями або військовим спротивом його амбіціям в Україні чи за її межами, він може знищити економіку, не зачіпаючи при цьому населення Землі.

Високопоставлений представник розвідки на умовах анонімності сказав виданню, що, на його думку, РФ розробляє ядерну зброю космічного базування, оскільки Путін вважає, що жоден з його супротивників, включно зі США, не ризикне піти на пряму конфронтацію з Росією через розгортання супутника з ядерним озброєнням.

Інший представник розвідки розповів, що Путін, можливо, робить ставку на те, що загроза ядерного вибуху в космосі відрізняється від загрози знищення Лос-Анджелеса або Лондона, адже Путін погрожуватиме техніці, а не людям, що, на його думку, дає йому більшу свободу дій при розгортанні нового супутника.

Що передувало: Раніше CNN з посиланням на джерела, повідомив, що діяльність Росії, яка в останні дні призвела до занепокоєння загрозою національній безпеці США, пов’язана зі створенням ядерної космічної зброї, здатної створювати енергетичну хвилю й виводити з ладу значну кількість супутників.

Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.

Москва вбачає у заявах США про загрозу нацбезпеці спробу переконати республіканців у Конгресі схвалити проєкт з допомогою для України.

Теми: СШАРосіяКитайІндія
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