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NYT: Блинкен обратился к представителям Китая и Индии по поводу ядерного оружия РФ в космосе

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 18 февраля 2024, 19:01
NYT: Блинкен обратился к представителям Китая и Индии по поводу ядерного оружия РФ в космосе
Энтони Блинкен, фото AFP via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал вопрос о возможном создании Россией ядерного космического оружия в разговоре со своими китайскими и индийскими коллегами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: По информации издания, послание Блинкена было недвусмысленным: любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но и спутники Пекина и Нью-Дели.

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Как говорится в материале, госсекретарь также сказал, что поскольку президент РФ Владимир Путин четко выразил свое пренебрежение к США, лидеры Китая Си Цзиньпин и Индии Нарендра Моди должны отговорить его от того, что может превратиться в катастрофу.

По словам неназванных американских чиновников и независимых аналитиков, из-за гипотетического ядерного взрыва в космосе выйдут из строя глобальные системы связи, что приведет к сбоям в работе всех систем – от служб экстренной помощи до мобильной связи и регулирования работы генераторов и насосов.

Кроме того, утверждают они, обломки от взрыва разлетятся по всей низкой околоземной орбите и усложнят навигацию, если не сделают ее невозможной для всех спутников – от спутников Starlink, используемых для интернет-связи, до спутников-шпионов.

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Даже если РФ выведет ядерное оружие на орбиту, американские чиновники, с которыми общался The New York Times, сходятся во мнении, что это оружие не будет взорвано.

Зато, говорят они, оно будет оставаться на низкой орбите как бомба замедленного действия, напоминая Путину, что если на него слишком сильно будут давить санкциями или военным сопротивлением его амбициям в Украине или за ее пределами, он может уничтожить экономику, не затрагивая при этом население Земли.

Высокопоставленный представитель разведки на условиях анонимности сказал изданию, что, по его мнению, РФ разрабатывает ядерное оружие космического базирования, поскольку Путин считает, что ни один из его противников, включая США, не рискнет пойти на прямую конфронтацию с Россией из-за развертывания спутника с ядерным вооружением.

Другой представитель разведки рассказал, что Путин, возможно, делает ставку на то, что угроза ядерного взрыва в космосе отличается от угрозы уничтожения Лос-Анджелеса или Лондона, ведь Путин будет угрожать технике, а не людям, что, по его мнению, дает ему большую свободу действий при развертывании нового спутника.

Что предшествовало: Ранее CNN со ссылкой на источники, сообщил, что деятельность России, которая в последние дни привела к беспокойству угрозой национальной безопасности США, связана с созданием ядерного космического оружия, способного создавать энергетическую волну и выводить из строя значительное количество спутников.

Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.

Москва видит в заявлениях США об угрозе нацбезопасности попытку убедить республиканцев в Конгрессе одобрить проект с помощью для Украины.

Темы: СШАРосcияКитайИндия
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