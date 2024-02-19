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Неподалік від Ємену атаки зазнало вантажне судно зареєстроване у Британії

Олена ІвашківПонеділок, 19 лютого 2024, 02:20

Зареєстроване у Великій Британії вантажне судно під прапором Белізу, яке експлуатується в Лівані, зазнало атаки недалеко від Ємену в протоці Баб-ель-Мандаб.

Джерело: британська морська охоронна компанія Ambrey

Деталі: Інцидент стався у неділю в 35 морських милях на південь від єменського портового міста Моха. Напад відбувся, коли корабель прямував на північ під час подорожі з Хор-Факкана (Об’єднані Арабські Емірати) до Варни (Болгарія).

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Вибух, що стався у безпосередній близькості від судна, спричинив на ньому пошкодження.

Внаслідок події екіпаж не постраждав і знаходиться в безпеці, додали в агентстві.

Дослівно: "Частково завантажене судно ненадовго сповільнилося з десяти до шести вузлів і відхилилося від курсу, а потім зв'язалося з ВМС Джибуті, перш ніж повернутися до свого попереднього курсу та швидкості".

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Передісторія:

  • На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю. 
  • У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства й спільно із союзниками завдали кількох ударів по базах хуситів у Ємені.

Теми: Велика БританіяЄмен
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