Неподалеку от Йемена атаке подверглось грузовое судно зарегистрированное в Британии
Зарегистрированное в Великобритании грузовое судно под флагом Белиза, которое эксплуатируется в Ливане, подверглось атаке недалеко от Йемена в проливе Баб-эль-Мандаб.
Источник: британская морская охранная компания Ambrey
Детали: Инцидент произошел в воскресенье в 35 морских милях к югу от йеменского портового города Моха. Нападение произошло, когда корабль направлялся на север во время путешествия из Хор-Факкана (Объединенные Арабские Эмираты) в Варну (Болгария).
Взрыв, произошедший в непосредственной близости от судна, вызвал на нем повреждения.
В результате происшествия экипаж не пострадал и находится в безопасности, добавили в агентстве.
Дословно: "Частично загруженное судно ненадолго замедлилось с десяти до шести узлов и отклонилось от курса, а затем связалось с ВМС Джибути, прежде чем вернуться к своему предыдущему курсу и скорости".
Предыстория:
- На фоне войны против ХАМАС хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю.
- В ответ США развернули миссию по защите судоходства и совместно с союзниками нанесли несколько ударов по базам хуситов в Йемене.