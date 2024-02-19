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Неподалеку от Йемена атаке подверглось грузовое судно зарегистрированное в Британии

Алена ИвашкивПонедельник, 19 февраля 2024, 02:20

Зарегистрированное в Великобритании грузовое судно под флагом Белиза, которое эксплуатируется в Ливане, подверглось атаке недалеко от Йемена в проливе Баб-эль-Мандаб.

Источник: британская морская охранная компания Ambrey

Детали: Инцидент произошел в воскресенье в 35 морских милях к югу от йеменского портового города Моха. Нападение произошло, когда корабль направлялся на север во время путешествия из Хор-Факкана (Объединенные Арабские Эмираты) в Варну (Болгария).

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Взрыв, произошедший в непосредственной близости от судна, вызвал на нем повреждения.

В результате происшествия экипаж не пострадал и находится в безопасности, добавили в агентстве.

Дословно: "Частично загруженное судно ненадолго замедлилось с десяти до шести узлов и отклонилось от курса, а затем связалось с ВМС Джибути, прежде чем вернуться к своему предыдущему курсу и скорости".

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Предыстория: 

  • На фоне войны против ХАМАС хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю. 
  • В ответ США развернули миссию по защите судоходства и совместно с союзниками нанесли несколько ударов по базам хуситов в Йемене.

Темы: ВеликобританияЙемен
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