Неподалеку от Йемена атаке подверглось грузовое судно зарегистрированное в Британии

Зарегистрированное в Великобритании грузовое судно под флагом Белиза, которое эксплуатируется в Ливане, подверглось атаке недалеко от Йемена в проливе Баб-эль-Мандаб.

Источник: британская морская охранная компания Ambrey

Детали: Инцидент произошел в воскресенье в 35 морских милях к югу от йеменского портового города Моха. Нападение произошло, когда корабль направлялся на север во время путешествия из Хор-Факкана (Объединенные Арабские Эмираты) в Варну (Болгария).

Реклама:

Взрыв, произошедший в непосредственной близости от судна, вызвал на нем повреждения.

В результате происшествия экипаж не пострадал и находится в безопасности, добавили в агентстве.

Дословно: "Частично загруженное судно ненадолго замедлилось с десяти до шести узлов и отклонилось от курса, а затем связалось с ВМС Джибути, прежде чем вернуться к своему предыдущему курсу и скорости".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: