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У Франції на переробному заводі згоріло 900 тонн літієвих батарей

Олена ІвашківПонеділок, 19 лютого 2024, 03:00
У Франції на переробному заводі згоріло 900 тонн літієвих батарей
Фото ілюстративне: energyx

На заводі з переробки батарей на півдні Франції згоріло близько 900 тонн літієвих батарей.

Джерело: Reuters з посиланням на місцеву владу

Деталі: Над заводом видно хмару густого чорного диму, який здіймається в небо.

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Пожежа спалахнула в суботу на складі, що належить французькій переробній групі SNAM у Вів'є, на північ від Тулузи, повідомив місцевий радник Паскаль Мазе в заяві на X.

Літієві батареї є життєво важливими в електричних пристроях від телефонів до електромобілів, але містять горючі матеріали, які в поєднанні з енергією, яку вони накопичують, можуть зробити їх уразливими до займання під час впливу тепла – потенційна небезпека, враховуючи токсичні матеріали, які можуть вивільнятися під час горіння.

Французькі ЗМІ показали густий дим над складом у Вів'єзе, а газета Le Monde повідомила, що до 70 пожежників боролися з вогнем.

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Місцевий чиновник у префектурі Авейрон Шарль Джусті, до якої належить Вів'єз, заявив в ефірі телеканалу BFM, що небезпеки для людей, які живуть поблизу, немає.

Уночі префектура повідомила у своїй заяві, що пожежа перебуває під контролем, але горить повільно і, як очікується, триватиме ще кілька годин.

У січні 2023 року на складі в Нормандії, де зберігалися автомобільні компоненти і тисячі літієвих батарей, сталася велика пожежа, яку вдалося ліквідувати без жертв. Пожежники заявили, що не було жодних ознак викиду небезпечних забруднювальних речовин в атмосферу.

Теми: Франціяпожежа
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