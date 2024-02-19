Во Франции на перерабатывающем заводе сгорело 900 тонн литиевых батарей

На заводе по переработке батарей на юге Франции сгорело около 900 тонн литиевых батарей.

Источник: Reuters со ссылкой на местные власти

Детали: Над заводом видно облако густого черного дыма, который поднимается в небо.

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Пожар вспыхнул в субботу на складе, принадлежащем французской перерабатывающей группе SNAM в Вивье, к северу от Тулузы, сообщил местный советник Паскаль Мазе в заявлении на X.

Литиевые батареи являются жизненно важными в электрических устройствах от телефонов до электромобилей, но содержат горючие материалы, которые в сочетании с энергией, которую они накапливают, могут сделать их уязвимыми к воспламенению при воздействии тепла - потенциальная опасность, учитывая токсичные материалы, которые могут высвобождаться во время горения.

Французские СМИ показали густой дым над складом в Вивьезе, а газета Le Monde сообщила, что до 70 пожарных боролись с огнем.

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Местный чиновник в префектуре Авейрон Шарль Джусти, к которой относится Вивьез, заявил в эфире телеканала BFM, что опасности для людей, живущих поблизости, нет.

Ночью префектура сообщила в своем заявлении, что пожар находится под контролем, но горит медленно и, как ожидается, продлится еще несколько часов.

В январе 2023 года на складе в Нормандии, где хранились автомобильные компоненты и тысячи литиевых батарей, произошел крупный пожар, который удалось ликвидировать без жертв. Пожарные заявили, что не было никаких признаков выброса опасных загрязняющих веществ в атмосферу.