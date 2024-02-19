Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Франции на перерабатывающем заводе сгорело 900 тонн литиевых батарей

Алена ИвашкивПонедельник, 19 февраля 2024, 03:00
Во Франции на перерабатывающем заводе сгорело 900 тонн литиевых батарей
Фото: energyx

На заводе по переработке батарей на юге Франции сгорело около 900 тонн литиевых батарей.

Источник: Reuters со ссылкой на местные власти

Детали: Над заводом видно облако густого черного дыма, который поднимается в небо.

Реклама:

Пожар вспыхнул в субботу на складе, принадлежащем французской перерабатывающей группе SNAM в Вивье, к северу от Тулузы, сообщил местный советник Паскаль Мазе в заявлении на X.

Литиевые батареи являются жизненно важными в электрических устройствах от телефонов до электромобилей, но содержат горючие материалы, которые в сочетании с энергией, которую они накапливают, могут сделать их уязвимыми к воспламенению при воздействии тепла - потенциальная опасность, учитывая токсичные материалы, которые могут высвобождаться во время горения.

Французские СМИ показали густой дым над складом в Вивьезе, а газета Le Monde сообщила, что до 70 пожарных боролись с огнем.

ВИДЕО ДНЯ

Местный чиновник в префектуре Авейрон Шарль Джусти, к которой относится Вивьез, заявил в эфире телеканала BFM, что опасности для людей, живущих поблизости, нет.

Ночью префектура сообщила в своем заявлении, что пожар находится под контролем, но горит медленно и, как ожидается, продлится еще несколько часов.

В январе 2023 года на складе в Нормандии, где хранились автомобильные компоненты и тысячи литиевых батарей, произошел крупный пожар, который удалось ликвидировать без жертв. Пожарные заявили, что не было никаких признаков выброса опасных загрязняющих веществ в атмосферу.

Темы: Францияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Франция
Франция передаст Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 году
Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон
Зеленский прилетел в Париж договариваться о безопасности с Макроном
Последние новости
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
Все новости...
Реклама: