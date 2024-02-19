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ISW: Затримка західної підтримки допомогла Росії почати наступ на трьох напрямках одночасно

Олена ІвашківПонеділок, 19 лютого 2024, 04:45
ISW: Затримка західної підтримки допомогла Росії почати наступ на трьох напрямках одночасно
Український військовий, фото: Генштаб ЗСУ

Затримки з наданням західної безпекової допомоги Україні допомагають Росії розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на українські сили на кількох напрямках. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними аналітиків, наразі російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:

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  • вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману; 
  • в Авдіївці та навколо неї; 
  • поблизу Роботиного на заході Запорізької області. 

За оцінками ISW та кількох українських і західних джерел, затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, а саме артилерійських боєприпасів та критично важливих систем протиповітряної оборони, завадили українським військам захистити Авдіївку від російського наступу. 

Критична нестача обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, заохотило російські війська скористатися ситуацією.

Вони розпочали наступ за межами Авдіївки - вздовж кордону Харківської та Луганської областей з початку січня 2024 року і в західній частині Запорізької області впродовж останніх 48 годин. 

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ISW вважає, що цей російський наступ, ймовірно, завадить українським військам підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.

Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики.

Ключові висновки ISW за 18 лютого:

  • Українські сили, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, що, ймовірно, призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту.
  • Затримки з наданням західної безпекової допомоги Україні, ймовірно, допоможуть Росії розпочати опортуністичні наступальні операції на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на українські сили на кількох напрямках.
  • Нещодавнім початком одночасних наступальних операцій російські війська, ймовірно, намагаються скористатися двома "вікнами можливостей" - періодом перед прийдешньою весняною відлигою і нюансами динаміки надання західної допомоги.
  • Захоплення Авдіївки після чотирьох місяців інтенсивних наступальних операцій є прикладом того, як російські війська проводять наступальні операції, які не обов'язково створюють умови для ширших оперативних здобутків, але все одно змушують Україну виділяти людські та матеріальні ресурси для оборонних операцій.
  • Російські війська ще не продемонстрували здатності забезпечувати оперативно значущі здобутки або здійснювати швидкі механізовані маневри на великих територіях, і захоплення Авдіївки слід розглядати як демонстрацію цієї здатності.
  • Українські офіційні особи розслідують два випадки очевидних порушень Росією Женевської конвенції про військовополонених в окупованій Донецькій області.
  • Російські військові блогери розкритикували Міністерство оборони (МО) Росії за невизнання командира 1-го армійського корпусу "ДНР" генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова та штурмову бригаду "Ветеран" (Добровольчий корпус) за сприяння у захопленні Авдіївки, підкреслюючи, що напруженість у відносинах між російськими регулярними та нерегулярними військами зберігається.
  • The Washington Post повідомила, що Кремль організовує широкомасштабні зусилля з поширення дезінформації в українських ЗМІ з січня 2023 року, що підтверджує нещодавні офіційні повідомлення України про російські інформаційні операції, які використовують фейкові Telegram-канали для проникнення в український інформаційний простір.
  • Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила 18 лютого, що Данія передає Україні "всю свою артилерію".
  • За повідомленнями, США звертаються до Індії та Китаю з проханням залучити Росію до переговорів щодо намірів Росії запустити в космос протисупутникову ядерну зброю.
  • 18 лютого, російські війська здійснили підтверджене просування на заході Запорізької області на тлі тривалих позиційних боїв уздовж всієї лінії зіткнення.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують використовувати освітні програми як засіб русифікації окупованої України.

Теми: війнаISWРосіядопомога Україні
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