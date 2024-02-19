ISW: Затримка західної підтримки допомогла Росії почати наступ на трьох напрямках одночасно

Затримки з наданням західної безпекової допомоги Україні допомагають Росії розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на українські сили на кількох напрямках.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними аналітиків, наразі російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:

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вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;

в Авдіївці та навколо неї;

поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

За оцінками ISW та кількох українських і західних джерел, затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, а саме артилерійських боєприпасів та критично важливих систем протиповітряної оборони, завадили українським військам захистити Авдіївку від російського наступу.

Критична нестача обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, заохотило російські війська скористатися ситуацією.

Вони розпочали наступ за межами Авдіївки - вздовж кордону Харківської та Луганської областей з початку січня 2024 року і в західній частині Запорізької області впродовж останніх 48 годин.

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ISW вважає, що цей російський наступ, ймовірно, завадить українським військам підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.

Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як за це виступають деякі західні держави та аналітики.

Ключові висновки ISW за 18 лютого: