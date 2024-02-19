ISW: Задержка западной поддержки помогла России начать наступление на трех направлениях одновременно

Задержки с предоставлением западной помощи по безопасности Украине помогают России начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта, чтобы оказать давление на украинские силы на нескольких направлениях.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным аналитиков, сейчас российские войска проводят по меньшей мере три наступательные операции:

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вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана;

в Авдеевке и вокруг нее;

вблизи Роботино на западе Запорожской области.

По оценкам ISW и нескольких украинских и западных источников, задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, а именно артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны, помешали украинским войскам защитить Авдеевку от российского наступления.

Критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США заставили украинские войска россосредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, поощрило российские войска воспользоваться ситуацией.

Они начали наступление за пределами Авдеевки - вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области в течение последних 48 часов.

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ISW считает, что это российское наступление, вероятно, помешает украинским войскам подготовить личный состав и технику для восстановления контрнаступательных операций.

Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, как за это выступают некоторые западные государства и аналитики.

Ключевые выводы ISW за 18 февраля: