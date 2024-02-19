Ізраїль розширить військову операцію в Рафаху, якщо до Рамадану не повернуть заручників

Ізраїльські сили розширять військові операції в місті Рафах, якщо заручників, яких утримує ХАМАС, не повернуть до початку Рамадану, заявив у неділю міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Світ повинен знати, і лідери ХАМАСу повинні знати — якщо до Рамадану наші заручники не будуть вдома — бої продовжаться в районі Рафаха.

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Ми будемо робити це скоординовано, сприяючи евакуації цивільних осіб у діалозі з нашими американськими та єгипетськими партнерами, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення.

Тим, хто каже, що ціна занадто висока, я кажу це дуже чітко: у ХАМАС є вибір — вони можуть здатися, звільнити заручників, і громадяни Гази зможуть відсвяткувати священне свято Рамадан".

Деталі: Очікується, що священний місяць для мусульман розпочнеться 10 або 11 березня.

ВІДЕО ДНЯ

Ізраїль заявив, що планує розширити свої наземні операції в Рафаху щоб знищити ХАМАС після терактів 7 жовтня.

Але зростає занепокоєння , що приблизно 1,5 мільйонам палестинців, які там перебувають, не буде куди подітися.