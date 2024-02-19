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Израиль расширит военную операцию в Рафахе, если до Рамадана не вернут заложников

Алена ИвашкивПонедельник, 19 февраля 2024, 06:49
Израиль расширит военную операцию в Рафахе, если до Рамадана не вернут заложников
Лагерь беженцев в городе Рафах в Секторе Газа, фото: Getty Images

Израильские силы расширят военные операции в Рафахе, если заложники, удерживаемые ХАМАС, не будут возвращены до начала Рамадана, заявил в воскресенье министр обороны Израиля Бенни Ганц.

Источник: CNN

Прямая речь: "Мир должен знать, и лидеры ХАМАСа должны знать - если до Рамадана наши заложники не будут дома - бои продолжатся в районе Рафаха. 

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Мы будем делать это скоординировано, способствуя эвакуации гражданских лиц в диалоге с нашими американскими и египетскими партнерами, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения.

Тем, кто говорит, что цена слишком высока, я говорю это очень четко: у ХАМАС есть выбор - они могут сдаться, освободить заложников, и граждане Газы смогут отпраздновать священный праздник Рамадан".

Детали: Ожидается, что священный месяц для мусульман начнется 10 или 11 марта.

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Израиль заявил, что планирует расширить свои наземные операции в Рафахе чтобы уничтожить ХАМАС после терактов 7 октября. Но растет беспокойство, что примерно 1,5 миллионам палестинцев, которые там находятся, не будет куда деваться.

Темы: ИзраильСектор Газавойна
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