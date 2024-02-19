На Харківщині під час обстрілу загинув енергетик 

У Куп’янському районі Харківської області під час обстрілу пошкоджено будівлю районних електричних мереж, знеструмлено підстанцію, загинув працівник Куп´янського районного відділення енергозбуту ПАТ "Харківобленерго"

Джерело: Міністерство енергетики України

Деталі: Через обстріл на Харківщині пошкоджено будівлю районних електричних мереж Куп’янського району. Також знеструмлено повітряну лінію 110 кВ та підстанцію. Без світла залишилися 34 населені пункти (понад 9,5 тисяч споживачів).

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Станом на 09:35 триває огляд пошкоджень. Ремонт ліній та відновлення електропостачання почнеться, коли дозволить безпекова ситуація.

Також внаслідок обстрілу загинув співробітник Куп’янського РЕМ – під час атаки він був вдома.