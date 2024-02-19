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В Харьковской области во время обстрела погиб энергетик

Елена РощинаПонедельник, 19 февраля 2024, 10:41

В Купянском районе Харьковской области во время обстрела повреждено здание районных электрических сетей, обесточена подстанция, погиб работник Купянского районного отделения энергосбыта ПАО "Харьковоблэнерго"

Источник: Министерство энергетики Украины

Детали: Из-за обстрела в Харьковской области повреждено здание районных электрических сетей Купянского района. Также обесточены воздушная линия 110 кВ и подстанция. Без света остались 34 населенных пункта (более 9,5 тысяч потребителей).

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По состоянию на 09:35 продолжается осмотр повреждений. Ремонт линий и восстановление электроснабжения начнется, когда позволит ситуация с безопасностью. 

Также в результате обстрела погиб сотрудник Купянского РЭС – во время атаки он был дома.

Темы: Харьковская областьобстрелэнергетикавойна
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