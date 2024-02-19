Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У НАТО визнали, що були надто оптимістичними щодо війни РФ проти України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 19 лютого 2024, 11:01
У НАТО визнали, що були надто оптимістичними щодо війни РФ проти України
Robert Bauer, Donkerblauw Bloed via Wikipedia

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни Росії проти України у 2023 році.

Джерело: Financial Times, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами адмірала, на Заході вважали, що "якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, вони переможуть".

Реклама:

Він додав, що тепер в Альянсі "повинні бути обережними, щоб не бути надмірно песимістичними в 2024 році".

Пряма мова Бауера: "Сам факт, що Україна все ще є суверенною державою, і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали у 2022 році, є чудовим".

Цьому передувало: Агентство Bloomberg повідомило, що члени НАТО тепер говорять у приватних розмовах про російський напад як про небезпеку, що вимагає негайної відповіді, оскільки дедалі більше сумніваються в тому, що США збережуть свою традиційну роль захисту Європи як частини Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

17 лютого президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції знову закликав західні держави збільшити військову допомогу Україні, зазначивши, що дії українських сил обмежуються достатністю та дальністю зброї і "ситуація в Авдіївці це підтверджує".

Також він сказав, що не розглядає альтернатив допомозі США, оскільки розраховує, що питання вирішиться і Вашингтон залишиться стратегічним союзником. 

Теми: НАТОвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
НАТО
Сенатор США переконаний, що Трамп не відмовиться від НАТО
Bloomberg: У Мюнхені домінували песимізм і сумніви щодо ролі США в захисті Європи
Чим довше США зволікають з допомогою, тим більше українців гинуть – Столтенберг
Останні новини
12:59
Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО
12:42
Україна у 2024 році в 6 разів збільшить обʼєми ВПК - Камишін
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
Усі новини...
Реклама: