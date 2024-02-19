У НАТО визнали, що були надто оптимістичними щодо війни РФ проти України

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни Росії проти України у 2023 році.

Джерело: Financial Times, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами адмірала, на Заході вважали, що "якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, вони переможуть".

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Він додав, що тепер в Альянсі "повинні бути обережними, щоб не бути надмірно песимістичними в 2024 році".

Пряма мова Бауера: "Сам факт, що Україна все ще є суверенною державою, і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали у 2022 році, є чудовим".

Цьому передувало: Агентство Bloomberg повідомило, що члени НАТО тепер говорять у приватних розмовах про російський напад як про небезпеку, що вимагає негайної відповіді, оскільки дедалі більше сумніваються в тому, що США збережуть свою традиційну роль захисту Європи як частини Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

17 лютого президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції знову закликав західні держави збільшити військову допомогу Україні, зазначивши, що дії українських сил обмежуються достатністю та дальністю зброї і "ситуація в Авдіївці це підтверджує".

Також він сказав, що не розглядає альтернатив допомозі США, оскільки розраховує, що питання вирішиться і Вашингтон залишиться стратегічним союзником.