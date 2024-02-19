В НАТО признали, что были слишком оптимистичны на счет войны РФ против Украины

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Запад был "слишком оптимистично настроен" относительно хода войны России против Украины в 2023 году.

Источник: Financial Times, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам адмирала, на Западе считали, что "если мы дадим украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, они победят".

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Он добавил, что теперь в Альянсе "должны быть осторожными, чтобы не быть чрезмерно пессимистичными в 2024 году".

Прямая речь Бауэра: "Сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, является замечательным".

Этому предшествовало: Агентство Bloomberg сообщило, что члены НАТО теперь говорят в частных разговорах о российском нападении как об опасности, требующей немедленного ответа, поскольку все больше сомневаются в том, что США сохранят свою традиционную роль защиты Европы как части Альянса.

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17 февраля президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вновь призвал западные государства увеличить военную помощь Украине, отметив, что действия украинских сил ограничиваются достаточностью и дальностью оружия и "ситуация в Авдеевке это подтверждает".

Также он сказал, что не рассматривает альтернатив помощи США, поскольку рассчитывает, что вопрос решится и Вашингтон останется стратегическим союзником.