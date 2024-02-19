"Тобою задоволені": житель Черкащини продавав ворогу розвіддані про ЗСУ

Служба безпеки затримала жителя Черкащини, який за гроші зливав ворогу розвіддані про стратегічні об’єкти області.

Джерело: Служба безпеки України, Черкаська обласна прокуратура, УП із посиланням на джерело в правоохоронних органах

Деталі: Прокуратура повідомляє, що йдеться про 45-річного луганчанина, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав на Черкащину. СБУ уточнює, що це сталося у квітні 2022 року. За даними джерела УП, це чоловік на ім'я Сергій Жаданов, 1978 року народження.

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За інформацією слідства, там він почав спілкування з представником розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ. Ворог залучив його до співпраці через його знайомого – бойовика окупаційного угруповання РФ в Луганської області.

Таким чином, упродовж січня-лютого 2024 року через месенджер Telegram він передавав фото та розвіддані про місця розташування об’єктів Збройних сил України, установи та організації оборонно-промислового комплексу, а також об’єкти критичної інфраструктури Черкаської області.

СБУ повідомляє, що його головним завданням було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт. Також, за інформацією спецслужби, окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів із озброєнням та боєприпасами. Крім того, ворога цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.

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Служба безпеки наголошує, що росіяни збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах.

Зокрема, таким чином вони сподівалися "перерізати" шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ.

Прокуратура повідомляє, що за кожну інформацію чоловік отримував від 50 до 100 доларів США.

СБУ зазначає, що проінформувало командування Сил оборони для убезпечення підрозділів, а також затримала чоловіка.

Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами листування з російською розвідкою та банківську картку, на яку "заходили" кошти.

СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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