"Тобой довольны": житель Черкасской области продавал врагу разведданные о ВСУ

Служба безопасности задержала жителя Черкасской области, который за деньги сливал врагу разведданные о стратегических объектах области.

Источник: Служба безопасности Украины, Черкасская областная прокуратура, УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Детали: Прокуратура сообщает, что речь идет о 45-летнем луганчанине, который после начала полномасштабного вторжения переехал в Черкасскую область. СБУ уточняет, что это произошло в апреле 2022 года. По данным УП, это мужчина по имени Сергей Жаданов, 1978 года рождения.

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По информации следствия, там он начал общение с представителем разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Враг привлек его к сотрудничеству через его знакомого - боевика оккупационной группировки РФ в Луганской области.

Таким образом, в течение января-февраля 2024 года через мессенджер Telegram он передавал фото и разведданные о местах расположения объектов Вооруженных сил Украины, учреждения и организации оборонно-промышленного комплекса, а также объекты критической инфраструктуры Черкасской области.

СБУ сообщает, что его главной задачей было выявление узловых железнодорожных станций, которые задействованы в переправке военной техники ВСУ на фронт. Также, по информации спецслужбы, оккупанты надеялись получить от своего агента точные координаты складов с вооружением и боеприпасами. Кроме того, врага интересовали локации военных госпиталей, где проходят лечение раненые воины Сил обороны.

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Служба безопасности отмечает, что россияне собирались использовать эту информацию для планирования ракетно-дронных ударов по украинским объектам.

В частности, таким образом они надеялись "перерезать" пути поставки оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую, а также нанести огневое поражение по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск.

Прокуратура сообщает, что за каждую информацию мужчина получал от 50 до 100 долларов США.

СБУ отмечает, что проинформировало командование Сил обороны для обеспечения безопасности подразделений, а также задержала мужчину.

Во время обысков в его доме изъят мобильный телефон с доказательствами переписки с российской разведкой и банковскую карточку, на которую "заходили" средства.

СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ