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Україна почала готуватися до великої війни з РФ за 5 місяців до її початку – Павлюк

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 11:48
Україна почала готуватися до великої війни з РФ за 5 місяців до її початку – Павлюк
ОЛЕКСАНДР ПАВЛЮК, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Українські війська на Донбасі почали підготовку до повномасштабного вторгнення Росії восени 2021 року.

Джерело: командувач Сухопутних військ Збройних сил України, який на момент початку повномасштабної війни очолював Операцію об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Всі ознаки були, що ми зустрінемо ворога – і не тільки з окупованої частини Донбасу, на якій діють угруповання бойовики "ЛНР"/"ДНР", а й з території Росії.

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Тому вже з осені ми приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і нанести йому максимальне ураження. Розуміючи, що співвідношення сил і засобів було і буде не на нашу користь, але в нас все одно варіантів не було – ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна.

Тому протягом п'яти місяців ми готувалися до відбиття повномасштабної агресії. Уже в січні-лютому ми отримували телеграми від Головного управління розвідки  (Міноборони України - ред.), в яких передбачалося, що такий варіант можливий. 

І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прорахован всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви – ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато. 

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Це зіграло свою, можливо, вирішальну роль. Що в перший день, коли був нанесений удар по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління, по всіх місцях, де мали бути скупчення наших військ і склади – вони пройшли в пусте місце".

Деталі: Павлюк наголосив, що найнебезпечнішою була луганська частина оборони, тому що там противник наступав і з півдня, і з півночі, і зі сходу. 

Теми: Збройні силивійнаДонбас
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