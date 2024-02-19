Украина начала готовиться к большой войне с РФ за 5 месяцев до ее начала – Павлюк

Украинские войска на Донбассе начали подготовку к полномасштабному вторжению России осенью 2021 года.

Источник: командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, который на момент начала полномасштабной войны возглавлял Операцию объединенных сил (ООС) на Донбассе, в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Все признаки были, что мы встретим врага - и не только с оккупированной части Донбасса, на которой действуют группировки боевиков "ЛНР"/"ДНР", но и с территории России.

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Поэтому уже с осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить и нанести ему максимальное поражение. Понимая, что соотношение сил и средств было и будет не в нашу пользу, но у нас все равно вариантов не было - мы должны были выстоять, потому что за нами была вся Украина.

Поэтому в течение пяти месяцев мы готовились к отражению полномасштабной агрессии. Уже в январе-феврале мы получали телеграммы от Главного управления разведки (Минобороны Украины - ред.), в которых предполагалось, что такой вариант возможен.

И на февраль месяц мы сделали максимально все, чтобы достойно встретить врага: все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы - мы два раза, как минимум, проводили полномасштабную тренировку, а локальных тренировок было проведено очень много.

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Это сыграло свою, возможно, решающую роль. Что в первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, по всем пунктам управления, по всем местам, где должны были быть скопления наших войск и склады - они прошли в пустое место".

Детали: Павлюк отметил, что самой опасной была луганская часть обороны, потому что там противник наступал и с юга, и с севера, и с востока.