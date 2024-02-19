В Україну повертаються дощі і мокрий сніг

20 лютого у західних та Житомирській, вдень також у Вінницькій, Київській і Чернігівській областях, у наступні дві доби в Україні, крім півдня, невеликий мокрий сніг та дощ.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 20 лютого вночі 1-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни до плюс 6°, в західних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла. Вітер південний, південно-західний, 5-12 м/с.

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У Києві вночі -2°…-4°, без опадів, вдень 0°…+2°, невеликий дощ та мокрий сніг, вітер південний, 5-10 м/с.

Погода 20 лютого Скриншот з сайту УГМЦ

21-22 лютого по всій Україні невеликі дощі, на сході та північному сході зі снігом.

У середу вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-8° тепла.

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У столиці 21 лютого вночі 0°…+2°, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень +4°…+6°, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Погода 21 лютого Скриншот з сайту УГМЦ

22 лютого вночі від 3° тепла до 3° морозу, на Лівобережжі 1-6° морозу, вдень 2-8° тепла, на південному заході країни до +11°.

У Києві в четвер вночі 0°…+2°, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень +4°…+6°, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с.