В Украину возвращаются дожди и мокрый снег

20 февраля в западных и Житомирской, днем также в Винницкой, Киевской и Черниговской областях, в последующие двое суток в Украине, кроме юга, небольшой мокрый снег и дождь.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 20 февраля ночью 1-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны до плюс 6°, в западных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла. Ветер южный, юго-западный, 5-12 м/с.

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В Киеве ночью -2°...-4°, без осадков, днем 0°...+2°, небольшой дождь и мокрый снег, ветер южный, 5-10 м/с.

Погода 20 февраля Скриншот с сайта УГМЦ

21-22 февраля по всей Украине небольшие дожди, на востоке и северо-востоке со снегом.

В среду ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 2-8° тепла.

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В столице 21 февраля ночью 0°...+2°, небольшой дождь и мокрый снег, днем +4°...+6°, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода 21 февраля Скриншот с сайта УГМЦ

22 февраля ночью от 3° тепла до 3° мороза, на Левобережье 1-6° мороза, днем 2-8° тепла, на юго-западе страны до +11°.

В Киеве в четверг ночью 0°...+2°, небольшой дождь и мокрый снег, днем +4°...+6°, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.