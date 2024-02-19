Фон дер Ляєн повторно претендуватиме на посаду президентки Єврокомісії 

Чинна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повторно претендуватиме на цю посаду на європейських виборах 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ

Деталі: Спершу агентства dpa і Reuters дізналися від федеральної виконавчої ради "Християнсько-демократичного союзу", до якого входить фон дер Ляєн, що вона на партійній зустрічі висловила побажання залишитися президенткою Єврокомісії.

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Правління одностайно номінувало її кандидатуру.

Spiegel пише, що фон дер Ляєн повторно претендуватиме на посаду, яку обіймає зараз.

Традиційно посаду президента Єврокомісії отримує так званий ключовий кандидат від партії, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів.

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На цей час в опитуваннях лідирує "Європейська народна партія", до якої входить і "ХДС", тож є значні шанси, що фон дер Ляєн залишиться президенткою Єврокомісії.

Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.

Минулого року фон дер Ляєн вважали однією з дуже ймовірних кандидаток на посаду генсека НАТО, але, за даними ЗМІ, на її призначення не погодився канцлер Німеччини Олаф Шольц.