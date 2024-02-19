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Фон дер Ляйен повторно будет претендовать на должность президента Еврокомиссии 

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 19 февраля 2024, 15:03
Фон дер Ляйен повторно будет претендовать на должность президента Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен, фото Getty Images

Действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен повторно будет претендовать на эту должность на европейских выборах 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на СМИ

Детали: Агентства dpa и Reuters узнали от федерального исполнительного совета "Христианско-демократического союза", в который входит фон дер Ляйен, что она на партийной встрече выразила пожелание остаться президентом Еврокомиссии.

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Правление единодушно номинировало ее кандидатуру. 

Spiegel пишет, что фон дер Ляйен повторно будет претендовать на должность, которую занимает сейчас.

Традиционно должность президента Еврокомиссии получает так называемый ключевой кандидат от партии, которая на европейских выборах набирает больше всего голосов.

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Традиционно должность президента Еврокомиссии получает так называемый ключевой кандидат от партии, которая на европейских выборах набирает больше всего голосов. В настоящее время в опросах лидирует "Европейская народная партия", в которую входит и "ХДС", поэтому есть значительные шансы, что фон дер Ляйен останется президентом Еврокомиссии.

Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.

В прошлом году фон дер Ляйен считали одной из очень вероятных кандидаток на должность генсека НАТО, но, по данным СМИ, на ее назначение не согласился канцлер Германии Олаф Шольц.

Темы: Еврокомиссия
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