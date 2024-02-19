Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Навідника російських С-300 по Краматорську засудили до 15 років

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 лютого 2024, 15:40
Навідника російських С-300 по Краматорську засудили до 15 років
Фото: Донецька облпрокуратура

Суд засудив до 15 років ув’язнення 25-річного жителя Краматорська, який навів російські ракети С-300 на місто у березні 2023 року.

Джерело: пресслужби СБУ, Донецької облпрокуратури

Дослівно: "Прокурори довели, що у травні 2023 року чоловік через проросійські переконання вирішив допомагати представнику збройних сил країни-агресора у веденні бойових дій проти Збройних сил України.

Реклама:

Для збору необхідних ворогу даних краматорчанин попросив свого друга, стосовно якого обвинувальний акт перебуває на розгляді суду, фіксувати інформацію про рух техніки та місця дислокації підрозділів українських захисників на території міста".

 

Деталі: Отримані від знайомого координати засуджений відправляв куратору та просив "не промазувати" по позиціям ЗСУ.

 

За його наведенням 14 березня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по житлових будинках Краматорська. Тоді внаслідок ворожих "прильотів" постраждало 10 мирних жителів, один із них загинув.

ВІДЕО ДНЯ
 

Співробітники СБУ затримали російського інформатора у травні 2023 року "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу одного з військових об’єктів у прифронтовому районі.

На суді чоловік так і не визнав своєї провини. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.

Теми: Донецька областьвійнасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Донецька область
В окупованій Макіївці прогриміли вибухи: у мережі пишуть про влучання по нафтобазі
Росіяни активізувалися на Мар’їнському та Херсонському напрямках − Генштаб
Росіяни розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині
Останні новини
12:59
Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО
12:42
Україна у 2024 році в 6 разів збільшить обʼєми ВПК - Камишін
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
Усі новини...
Реклама: