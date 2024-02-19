Навідника російських С-300 по Краматорську засудили до 15 років

Суд засудив до 15 років ув’язнення 25-річного жителя Краматорська, який навів російські ракети С-300 на місто у березні 2023 року.

Джерело: пресслужби СБУ, Донецької облпрокуратури

Дослівно: "Прокурори довели, що у травні 2023 року чоловік через проросійські переконання вирішив допомагати представнику збройних сил країни-агресора у веденні бойових дій проти Збройних сил України.

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Для збору необхідних ворогу даних краматорчанин попросив свого друга, стосовно якого обвинувальний акт перебуває на розгляді суду, фіксувати інформацію про рух техніки та місця дислокації підрозділів українських захисників на території міста".

Деталі: Отримані від знайомого координати засуджений відправляв куратору та просив "не промазувати" по позиціям ЗСУ.

За його наведенням 14 березня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по житлових будинках Краматорська. Тоді внаслідок ворожих "прильотів" постраждало 10 мирних жителів, один із них загинув.

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Співробітники СБУ затримали російського інформатора у травні 2023 року "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу одного з військових об’єктів у прифронтовому районі.

На суді чоловік так і не визнав своєї провини. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.