Наводчика российских С-300 по Краматорску приговорили к 15 годам

Суд приговорил к 15 годам заключения 25-летнего жителя Краматорска, который навел российские ракеты С-300 на город в марте 2023 года.

Источник: пресс-службы СБУ, Донецкой облпрокуратуры

Дословно: "Прокуроры доказали, что в мае 2023 года мужчина из-за пророссийских убеждений решил помогать представителю вооруженных сил страны-агрессора в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины.

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Для сбора необходимых врагу данных краматорчанин попросил своего друга, в отношении которого обвинительный акт находится на рассмотрении суда, фиксировать информацию о движении техники и местах дислокации подразделений украинских защитников на территории города".

Детали: Полученные от знакомого координаты осужденный отправлял куратору и просил "не промазывать" по позициям ВСУ.

По его наводке 14 марта 2023 года российские захватчики ударили ракетами С-300 по жилым домам Краматорска. Тогда в результате вражеских "прилетов" пострадали 10 мирных жителей, один из них погиб.

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Сотрудники СБУ задержали российского информатора в мае 2023 года "на горячем", когда он осуществлял доразведку вблизи одного из военных объектов в прифронтовом районе.

На суде мужчина так и не признал своей вины. По материалам Службы безопасности суд назначил ему 15 лет тюрьмы.