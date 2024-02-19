Незаконні "туристи" перевдягнулися військовими, щоб потрапити в Молдову

На Одещині прикордонники затримали незаконного перевізника та його пасажирів.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Як уточнили УП в ДПСУ, 18 лютого прикордонники Білгород-Дністровського загону на транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені зупинили 41-річного водія, який намагався підвезти до кордону двох чоловіків.

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Зазначається, що пасажири, мешканці Чернігівської та Полтавської областей, пропозицію надання "туристичних" послуг з доставки до Молдови знайшли через своїх знайомих.

Окрім інструкцій та маршруту руху, щоб збити з пантелику правоохоронців, їм порадили переодягнутись у військовий однострій. Сам водій теж вдягнув військовий камуфляж.

За ці послуги кожен з клієнтів мав сплатити "співробітникам туроператора" від 5 до 6 тисяч доларів США.

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Дослівно: "На любителів стилю мілітарі складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", а щодо перевізника направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".