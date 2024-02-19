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Незаконные "туристы" переоделись военными, чтобы попасть в Молдову

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 февраля 2024, 17:47
Незаконные туристы переоделись военными, чтобы попасть в Молдову
фото ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали незаконного перевозчика и его пассажиров.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Как уточнили УП в ГПСУ, 18 февраля пограничники Белгород-Днестровского отряда на транзитном участке автодороги Одесса-Рени остановили 41-летнего водителя, который пытался подвезти к границе двух мужчин.

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Отмечается, что пассажиры, жители Черниговской и Полтавской областей, предложение "туристических" услуг по доставке в Молдову нашли через своих знакомых.

Кроме инструкций и маршрута движения, чтобы сбить с толку правоохранителей, им посоветовали переодеться в военную форму. Сам водитель тоже надел военный камуфляж.

За эти услуги каждый из клиентов должен был заплатить "сотрудникам туроператора" от 5 до 6 тысяч долларов США.

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Дословно: "На любителей стиля милитари составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а в отношении перевозчика направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Темы: уклонистыПограничная служба
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