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Через закінчення строків давності суди закрили сім "справ Майдану" – Донський

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 18:31
Через закінчення строків давності суди закрили сім справ Майдану – Донський
ОЛЕКСІЙ ДОНСЬКИЙ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ОГП НА БРИФІНГУ 19 ЛЮТОГО 2024 РОКУ. ФОТО ОГП

На цей час суди закрили сім "справ Майдану", у яких закінчився строків давності, загалом у "зоні ризику" з цієї причини – 69 проваджень.

Джерело: начальник Департаменту в "справах Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський на брифінгу в Києві, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Якщо говорити про 69 справ, то вони у зоні ризику у зв’язку з закінченням термінів давності. Але на сьогодні неможливо робити прогнози, тому що закриття таких справ відбувається з нереабілітуючих підстав. Справа може бути закрита виключно якщо цього хоче обвинувачений".

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Деталі: За словами Донського, станом на зараз сім справ закрито за терміном давності і у чотирьох справах у судах розглядаються клопотання про закриття з цієї ж причини. В інших справах такі клопотання не подані.

Представник ОГП зазначив, що серед обвинувачених у справах, де спливають строки давності, є чимало правоохоронців, водночас закриття справ із нереабілітуючих підстав не дозволить їм далі проходити службу у правоохоронних органах.

Що передувало: У лютому 2023 року керівник Департаменту "Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський наголошував, що строки давності у 60 справах, які розглядаються в судах і стосуються тяжких злочинів, вчинених проти учасників акцій протесту 2013/14 рр, закінчуються за рік. Прокуратура наполягала на змінах до КПК, аби не допустити їхнього закриття.

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Теми: ЄвромайдансудОфіс генпрокурора
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