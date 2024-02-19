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Из-за истечения сроков давности суды закрыли семь "дел Майдана" – Донской

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 февраля 2024, 18:31
Из-за истечения сроков давности суды закрыли семь дел Майдана – Донской
АЛЕКСЕЙ ДОНСКОЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОГП НА БРИФИНГЕ 19 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА. ФОТО ОГП

В настоящее время суды закрыли семь "дел Майдана", в которых истек срок давности, всего в "зоне риска" по этой причине - 69 производств.

Источник: начальник Департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской на брифинге в Киеве, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Если говорить о 69 делах, то они в зоне риска в связи с истечением сроков давности. Но на сегодня невозможно делать прогнозы, потому что закрытие таких дел происходит по нереабилитирующим основаниям. Дело может быть закрыто исключительно если этого хочет обвиняемый".

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Детали: По словам Донского, по состоянию на сейчас семь дел закрыто по сроку давности и по четырем делам в судах рассматриваются ходатайства о закрытии по этой же причине. В других делах такие ходатайства не поданы.

Представитель ОГП отметил, что среди обвиняемых по делам, где истекают сроки давности, есть немало правоохранителей, в то же время закрытие дел по нереабилитирующим основаниям не позволит им дальше проходить службу в правоохранительных органах.

Что предшествовало: В феврале 2023 года руководитель Департамента "Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской отмечал, что сроки давности по 60 делам, которые рассматриваются в судах и касаются тяжких преступлений, совершенных против участников акций протеста 2013/14 гг, заканчиваются через год. Прокуратура настаивала на изменениях в УПК, чтобы не допустить их закрытия.

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Темы: ЕвромайдансудОфис генпрокурора
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