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На корупційній схемі викрили чиновників Запорізької облради

Тетяна ОлійникПонеділок, 19 лютого 2024, 20:09
На корупційній схемі викрили чиновників Запорізької облради
Фото - СБУ

Антикорупційні органи та СБУ "на гарячому" спіймали заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата, коли ті намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

Джерело: СБУ, САП, НАБУ

Дослівно НАБУ: "НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу.

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Фото - СБУ

За це посадовець мав сприяти перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також вчиненню медзакладом фінансових операцій в інтересах банківських установ".

 
Фото - НАБУ

Деталі: Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому", одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.

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Фото - СБУ
 
Фото - СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Теми: корупціяЗапорізька областьНАБУСБУ
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