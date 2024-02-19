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На коррупционной схеме разоблачили чиновников Запорожского облсовета

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 февраля 2024, 20:09
На коррупционной схеме разоблачили чиновников Запорожского облсовета
Фото - СБУ

Антикоррупционные органы и СБУ "на горячем" поймали заместителя председателя Запорожского облсовета, его помощника и местного депутата, когда они пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.

Источник: СБУ, САП, НАБУ

Дословно НАБУ: "НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и депутата этого облсовета на предоставлении неправомерной выгоды одному из директоров коммунального медицинского учреждения.

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Фото - СБУ

За это должностное лицо должно способствовать победе заранее определенных компаний в объявленных медучреждением тендерах, а также совершению медучреждением финансовых операций в интересах банковских учреждений".

 
Фото - НАБУ

Детали: Правоохранители разоблачили всех трех должностных лиц облсовета "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов.

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Фото - СБУ
 
Фото - СБУ

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрении.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Темы: коррупцияЗапорожская областьНАБУСБУ
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