Зеленський оцінив кризу на кордоні з Польщею: Ситуація не в зерні, а в політиці

Президент Володимир Зеленський 19 лютого розкритикував блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною, закликавши до спільних та раціональних рішень цієї ситуації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на вечірнє звернення Зеленського

Детали: За словами Зеленського, події на кордоні з Польщею "не можна сприймати як щось нормальне чи буденне".

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"Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально", – наголосив він.

За словами голови держави, для вирішення ситуації потрібні спільні та раціональні рішення – "рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи".

Нагадаємо, 18 лютого повідомляли, що протестувальники надвечір намагалися блокувати колії на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", але поліція втрутилася. Рух вантажівок на цьому КПП у неділю повністю заблокували.

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У понеділок "Укрзалізниця" повідомила, що протестувальники в неділю заблокували проїзд пасажирського потяга "Київ-Хелм", але після втручання поліції питання вирішили.

У вівторок у Брюсселі з ініціативи української сторони зустрінеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції.