У низці областей була повітряна тривога через російські ударні БпЛА

Російські війська увечері 19 лютого запустили ударні БпЛА з кількох напрямків.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Про загрозу безпілотників повідомляли на Харківщині, у Запорізькій, Дніпропетровській областях.

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О 22:26 про нові групи ударних БпЛА у північній частині Херсонської області. Вони рухаються у напрямку Миколаївщини, курс західний.

О 22:52 повідомили про нові групи ударних БпЛА із Запорізької області у Дніпропетровську, курс північний; БпЛА з Дніпропетровщини у Кіровоградську область, курс західний; з Херсонщини у південній частині Дніпропетровщини, курс північний; у Миколаївській області у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний.

О 23:28 попередили, що БпЛА у Кіровоградській області зі сходу у напрямку Кропивницького; на Кіровоградщині рухається у напрямку Кременчука; у західній частині Дніпропетровської області курсом на Кременчук, також фіксуються на околицях Дніпра.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Після опівночі Повітряні сили повідомили:

"БпЛА з Кіровоградської області через Миколаївську у напрямку Одещини, курс південно-західний;

БпЛА на Дніпропетровщині рухається у напрямку Запорізької області, курс південний;

Зберігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря!

Загроза застосування авіаційних засобів ураження!"

Деталі: Станом на 01:49 була скасована повітряна тривога в областях.