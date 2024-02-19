У низці областей була повітряна тривога через російські ударні БпЛА
Російські війська увечері 19 лютого запустили ударні БпЛА з кількох напрямків.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: Про загрозу безпілотників повідомляли на Харківщині, у Запорізькій, Дніпропетровській областях.
О 22:26 про нові групи ударних БпЛА у північній частині Херсонської області. Вони рухаються у напрямку Миколаївщини, курс західний.
О 22:52 повідомили про нові групи ударних БпЛА із Запорізької області у Дніпропетровську, курс північний; БпЛА з Дніпропетровщини у Кіровоградську область, курс західний; з Херсонщини у південній частині Дніпропетровщини, курс північний; у Миколаївській області у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний.
О 23:28 попередили, що БпЛА у Кіровоградській області зі сходу у напрямку Кропивницького; на Кіровоградщині рухається у напрямку Кременчука; у західній частині Дніпропетровської області курсом на Кременчук, також фіксуються на околицях Дніпра.
Оновлено: Після опівночі Повітряні сили повідомили:
"БпЛА з Кіровоградської області через Миколаївську у напрямку Одещини, курс південно-західний;
БпЛА на Дніпропетровщині рухається у напрямку Запорізької області, курс південний;
Зберігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження!"
Деталі: Станом на 01:49 була скасована повітряна тривога в областях.