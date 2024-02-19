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В ряде областей была воздушная тревога из-за российских ударных БпЛА

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 февраля 2024, 23:30
В ряде областей была воздушная тревога из-за российских ударных БпЛА
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 19 февраля запустили ударные БПЛА по нескольким направлениям.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Об угрозе беспилотников сообщали на Харьковщине, в Запорожской, Днепропетровской областях.

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В 22:26 о новых группах ударных БПЛА в северной части Херсонской области. Они двигаются в направлении Николаевской области, курс западный.

В 22:52 сообщили о новых группах ударных БПЛА из Запорожской области в Днепропетровске, курс северный; БпЛА из Днепропетровской области в Кировоградскую область, курс западный; из Херсона в южной части Днепропетровщины, курс северный; в Николаевской области по направлению Кировоградской области, курс северо-западный.

В 23:28 предупредили, что БПЛА в Кировоградской области с востока в направлении Кропивницкого; на Кировоградщине двигается в направлении Кременчуга; в западной части Днепропетровской области курсом на Кременчуг, также фиксируются на окраинах Днепра.

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Обновлено: После полуночи Воздушные силы сообщили:

"БпЛА из Кировоградской области через Николаевскую в направлении Одесской области, курс юго-западный;

БпЛА на Днепропетровщине движется в направлении Запорожской области, курс южный;

Сохраняется активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря!

Угроза применения авиационных средств поражения!"

Детали: По состоянию на 01:49 была отменена воздушная тревога в областях.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУШахедбеспилотники
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