ISW: Путін приступає до реалізації довгострокових планів на окупованих територіях

Російський диктатор Володимир Путін заявив про плани Росії інтегрувати окуповані українські території до РФ впродовж наступних шести років.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених "ключових областях" до 2030 року.

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ISW вважає, що це свідчить про те, що Росія приступає до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок.

Окрім цього, Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти РФ налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.

Ключові висновки ISW за 1 лютого:

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