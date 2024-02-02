Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: Путін приступає до реалізації довгострокових планів на окупованих територіях

Олена ІвашківП'ятниця, 2 лютого 2024, 05:19
ISW: Путін приступає до реалізації довгострокових планів на окупованих територіях
Володимир Путін, фото: kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін заявив про плани Росії інтегрувати окуповані українські території до РФ впродовж наступних шести років. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених "ключових областях" до 2030 року. 

Реклама:

ISW вважає, що це свідчить про те, що Росія приступає до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок. 

Окрім цього, Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти РФ налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.

Ключові висновки ISW за 1 лютого:

ВІДЕО ДНЯ
  • Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний представив всеохоплюючу стратегію, спрямовану на те, щоб перехопити ініціативу на всьому театрі бойових дій в Україні і утримати її, щоб сприяти українським перемогам на полі бою, незважаючи на чисельну перевагу Росії в живій силі і матеріально-технічних засобах. Стратегія Залужного має на меті компенсувати існуючі виклики для України і досягти переваги над російськими військовими за рахунок широкомасштабних технологічних інновацій та адаптації.
  • У ніч з 31 січня на 1 лютого українські сили успішно завдали удару і потопили корабель Чорноморського флоту Росії в Чорному морі поблизу окупованого Криму.
  • Російські військові блогери продовжували висловлювати розчарування з приводу постійних тактичних помилок російських військ під час наступальних операцій на заході Донецької області.
  • Європейський Союз (ЄС) одноголосно схвалив пакет фінансової підтримки для України на 2024-2027 роки.
  • Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеф Боррель заявив, що Європейський Союз (ЄС) не зможе надіслати Україні обіцяний мільйон снарядів до березня 2024 року, але планує виконати цю обіцянку до кінця 2024 року.
  • Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров призначив ще одного зі своїх дітей на високу посаду в чеченському уряді з 31 січня.
  • Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Куп'янська, Авдіївки та Донецька на тлі триваючих позиційних боїв вздовж усієї лінії зіткнення 1 лютого.
  • Турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній через загрозу введення додаткових санкцій з боку США.
  • Президент Росії Володимир Путін наголосив на планах Росії інтегрувати окуповані території України до складу Росії протягом наступних шести років.

Теми: війнаПутінРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

війна
Прем’єр Румунії відкинув заяву глави Генштабу про підготовку до війни з РФ
"Це війна двох радянських армій". Сьогодні ЗСУ це про неефективне використання ресурсів
На лівому березі Дніпра ворог зосередив угруповання в понад 70 тисяч – Гуменюк
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: