Окупанти вночі запустили 24 "Шахеди", 11 з них збили, ще 7 "локаційно втрачені" − Повітряні сили
Вночі 2 лютого росіяни запустили по Україні 24 ударних безпілотники, майже половину з них силам ППО вдалося знищити.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено".
Деталі: Пізніше Повітряні сили уточнили, що росіяни запустили 24 "Шахеди" з російського міста Приморсько-Ахтарська та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Дослівно ПС: "Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей".
Деталі: Також ПС додали, що щонайменше 7 "Шахедів" не досягли своїх цілей і були "локаційно втрачені".
Передісторія:
- Пізно ввечері 1 лютого російські війська запустили по Україні ударні безпілотники з півдня.
- У ніч на 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі лунали вибухи.
- Одна з підстанцій НЕК "Укренерго" зазнала пошкодження у результаті нічної атаки російськими безпілотниками, у Кривому Розі без світла побутові та промислові споживачі, через знеструмлення двох шахт під землею залишилися понад 100 робітників.