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Окупанти вночі запустили 24 "Шахеди", 11 з них збили, ще 7 "локаційно втрачені" − Повітряні сили

Ірина БалачукП'ятниця, 2 лютого 2024, 07:59
Окупанти вночі запустили 24 Шахеди, 11 з них збили, ще 7 локаційно втрачені − Повітряні сили
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Вночі 2 лютого росіяни запустили по Україні 24 ударних безпілотники, майже половину з них силам ППО вдалося знищити.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram 

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено".

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Деталі: Пізніше Повітряні сили уточнили, що росіяни запустили 24 "Шахеди" з російського міста Приморсько-Ахтарська та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Дослівно ПС: "Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей".

Деталі: Також ПС додали, що щонайменше 7 "Шахедів" не досягли своїх цілей і були "локаційно втрачені".  

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Теми: ШахедРосіяПовітряні сили ЗСУ
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