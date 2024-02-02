Вночі російські дрони влучили в інфраструктурний об'єкт на Кіровоградщині
П'ятниця, 2 лютого 2024, 09:04
Під час дронової атаки у ніч на 2 лютого російським військам вдалося влучити в інфраструктурний об'єкт у Кіровоградській області.
Джерело: Сили оборони півдня України
Деталі: Вночі ворог знову тероризував південні та центральні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".
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Бойова робота підрозділів ППО тривала близько 6 годин.
5 БпЛА влучно знищено в зоні відповідальності Сил оборони півдня України: З безпілотники – на Кіровоградщині, 2 – на Херсонщині.
Однак ворогу вдалось поцілити в інфраструктурний об'єкт у Кіровоградської області.
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Люди не постраждали.
Загалом над Україною цієї ночі було знищено 11 із 24 дронів.
Передісторія:
- У ніч на 2 лютого голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про масовану дронову атаку на Кіровоградщину та сусідні області. Працювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі.
- Одна з підстанцій НЕК "Укренерго" зазнала пошкоджень унаслідок нічної атаки російськими безпілотниками, у Кривому Розі залишилися без світла побутові та промислові споживачі.
- Загалом вночі 2 лютого росіяни запустили по Україні 24 ударних безпілотники, силам ППО вдалося знищити 11 із них.