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Вночі російські дрони влучили в інфраструктурний об'єкт на Кіровоградщині

Олена РощінаП'ятниця, 2 лютого 2024, 09:04
Вночі російські дрони влучили в інфраструктурний об'єкт на Кіровоградщині
Перейменований на "Герань" дрон "Шахед", ілюстративне фото прокуратури Харківської області

Під час дронової атаки у ніч на 2 лютого російським військам вдалося влучити в інфраструктурний об'єкт у Кіровоградській області. 

Джерело: Сили оборони півдня України

Деталі: Вночі ворог знову тероризував південні та центральні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". 

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Бойова робота підрозділів ППО тривала близько 6 годин.

5 БпЛА влучно знищено в зоні відповідальності Сил оборони півдня України: З безпілотники – на Кіровоградщині, 2 – на Херсонщині. 

Однак ворогу вдалось поцілити в інфраструктурний об'єкт у Кіровоградської області. 

ВІДЕО ДНЯ

Люди не постраждали.

Загалом над Україною цієї ночі було знищено 11 із 24 дронів.

Передісторія:

  • У ніч на 2 лютого голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про масовану дронову атаку на Кіровоградщину та сусідні області. Працювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. 
  • Одна з підстанцій НЕК "Укренерго" зазнала пошкоджень унаслідок нічної атаки російськими безпілотниками, у Кривому Розі залишилися без світла побутові та промислові споживачі.
  • Загалом вночі 2 лютого росіяни запустили по Україні 24 ударних безпілотники, силам ППО вдалося знищити 11 із них.

Теми: Кіровоградська областьШахедвійна
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