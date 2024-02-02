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Криворіжжя: усіх шахтарів, які через атаку "Шахедів" застрягли під землею, підняли на поверхню

Ірина БалачукП'ятниця, 2 лютого 2024, 09:38
Криворіжжя: усіх шахтарів, які через атаку Шахедів застрягли під землею, підняли на поверхню
Шахтар. Фото ілюстративне з krivbass.city

Усіх понад сотню криворізьких шахтарів, які застрягли під землею через нічну атаку "Шахедів", підняли на поверхню.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "Усі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЗРК та Арселору".

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Деталі: Він нагадав, що вночі росіяни завдали улару по критичній інфраструктурі Кривого Рогу, у результаті чого без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.

Для усунення наслідків оперативно задіяли всі служби міста, а котельні КП "Тепломережа" та лікарні перевели на роботу від генераторів.

За словами Вілкула, станом на 7:00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні уже з електроенергією. Також відновили роботу тролейбуса та міського трамваю, але швидкісний трамвай поки що не працює.

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Котельня "Теплоцентралі" №2 також знеструмлена (район вул. В. Великого, "Вечірній", "Східний" та Дніпрошосе).  

Передісторія:

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьшахти
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