Криворіжжя: усіх шахтарів, які через атаку "Шахедів" застрягли під землею, підняли на поверхню
Усіх понад сотню криворізьких шахтарів, які застрягли під землею через нічну атаку "Шахедів", підняли на поверхню.
Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Пряма мова Вілкула: "Усі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЗРК та Арселору".
Деталі: Він нагадав, що вночі росіяни завдали улару по критичній інфраструктурі Кривого Рогу, у результаті чого без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.
Для усунення наслідків оперативно задіяли всі служби міста, а котельні КП "Тепломережа" та лікарні перевели на роботу від генераторів.
За словами Вілкула, станом на 7:00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні уже з електроенергією. Також відновили роботу тролейбуса та міського трамваю, але швидкісний трамвай поки що не працює.
Котельня "Теплоцентралі" №2 також знеструмлена (район вул. В. Великого, "Вечірній", "Східний" та Дніпрошосе).
Передісторія:
- Пізно ввечері 1 лютого російські війська запустили по Україні ударні безпілотники з півдня.
- У ніч на 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі лунали вибухи.
- Одна з підстанцій НЕК "Укренерго" зазнала пошкодження у результаті нічної атаки російськими безпілотниками, у Кривому Розі без світла побутові та промислові споживачі. Також повідомлялося, що через знеструмлення двох шахт під землею залишилися понад 100 робітників.